Trump asegura que «no busca» un tercer mandato y apunta a Vance y Rubio como posibles sucesores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que «no busca» un tercer mandato en las elecciones de 2028 y ha apuntado a su vicepresidente JD Vance, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles sucesores. «Voy a ser un presidente de ocho años. Voy a ser un presidente de dos mandatos. Siempre he pensado que eso es muy importante», ha afirmado Trump en una entrevista en la cadena NBC grabada el viernes en Florida y publicada este domingo. «Es algo que no se permite, hasta donde yo sé. No sé si es por motivos constitucionales o por otra causa», ha apuntado.

En marzo el propio Trump dijo que «no bromeaba» al especular sobre la posibilidad de un tercer mandato y aseguró que muchos de sus aliados le habían pedido que se presentara de nuevo. Poco más tarde, la Organización Trump, dirigida por dos de sus hijos, comenzó a vender gorras con el lema Trump 2028. «Hay mucha gente vendiendo la gorra de 2028, pero no es algo que esté buscando. Quiero tener cuatro años estupendos y dar el relevo a alguien, un gran republicano, espero, que siga adelante (...). Creo que cuatro años son suficientes par hacer algo realmente espectacular», ha explicado. En cuanto a los posibles sucesores en la Casa Blanca, Trump ha asegurado que su vicepresidente, JD Vance, está haciendo «un trabajo fantástico» y que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, también es «estupendo». «Hay muchos que son estupendos», ha señalado antes de advertir de que es «demasiado pronto» para este debate. «Pero ciertamente si hay un vicepresidente y si esa persona es sobresaliente, supongo que esa persona tendría ventaja», ha argumentado en referencia a Vance. En cualquier caso, Trump ha asegurado que para él son mucho más importantes las elecciones de mitad de mandato de 2026, en la que el Partido Republicano de Trump intentará romper la serie histórica y mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso. El mandatario ha asegurado que tendrá un papel «muy activo» en la campaña electoral, en particular fomentando las donaciones. «Si te fijas es bastante coherente que quien gana la Presidencia termine perdiendo la Cámara, perdiendo el Senado. Creo que vamos a darle la vuelta a eso. Pienso que vamos a darle la vuelta fácilmente», ha augurado.