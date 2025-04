Conflicto Rusia-Ucrania: «La paz sigue siendo esquiva para los civiles»

Ariane Bauer, directora regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Europa y Asia Central, ha comentado sobre los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque se han anunciado posibles altos el fuego en un futuro próximo, lo cierto es que los ataques siguen cobrándose vidas de civiles en ambos bandos.

«Los civiles continúan soportando las peores consecuencias de los combates en el conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania», afirmó Bauer. «A ambos lados del frente, cada día es un día sombrío para las comunidades que han soportado años de sufrimiento inimaginable».

La violencia persistente ha provocado más muertes, destrucción y vidas destrozadas, con familias separadas. «La perspectiva de la paz sigue siendo esquiva para los civiles que siguen enfrentándose a los horrores del conflicto», subrayó la directora regional del CICR.

El derecho internacional humanitario (DIH) protege a los civiles y a cualquiera que no participe en las hostilidades. Sin embargo, según Bauer, se sigue viendo cómo pagan las consecuencias en este conflicto. «Las normas del DIH no son opcionales. Su respeto no puede suspenderse temporalmente ni posponerse hasta mañana», enfatizó.

Bauer, representante regional de esta organización internacional neutral que se dedica a la distribución de ayuda humanitaria y protección de civiles en zonas de conflicto, advirtió que si no se respetan las normas que rigen la conducción de las hostilidades, los civiles se enfrentarán a un sufrimiento aún más devastador y será más difícil lograr una solución política para poner fin a los combates.