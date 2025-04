Trump carga de nuevo contra Zelenski: «Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella?»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por su postura en contra de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y le ha reprochado que si quería conservar la península debería haber luchado por ella hace once años, cuando fue anexada por Moscú «sin un solo disparo. Nadie le pide a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso, pero si la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo», ha manifestado Trump en su perfil oficial de Truth Social, su propia red social.

El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia se ha tornado como uno de los aspectos que probablemente deba aceptar Ucrania a cambio de un acuerdo de paz que acabe con la guerra iniciada en febrero de 2022, y sobre la que Trump ha afirmado siempre tener la clave para ponerle fin. Al respecto, la Unión Europea ha reiterado este miércoles su demanda de una paz duradera en Ucrania que Kiev «considere justa para sus ciudadanos y su país», recalcando la soberanía ucraniana sobre la península de Crimea, después de que Estados Unidos se haya abierto a reconocerla como parte de Rusia en el marco de un acuerdo de paz. En rueda de prensa desde Bruselas, varios portavoces de la Comisión Europea han señalado que las condiciones para la paz no se darán sin contar con Ucrania y la UE, apuntalando que «la independencia, la soberanía y la integridad territorial» de Ucrania resulta crucial para alcanzar cualquier acuerdo. «No hablaría de un plan A, un plan B, un plan C o un plan Z. No importa la mesa», ha argumentado la viceportavoz principal de la Comisión Europea, Arianna Podesta, después de que la reunión prevista en Londres para tratar la paz en Ucrania entre países europeos y Estados Unidos haya sido rebajada por la ausencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En este sentido, ha reiterado que cualquier ocasión es relevante para la UE para comprometerse con una paz justa y duradera para Ucrania, apuntando a la defensa de su integridad territorial y de «las condiciones de una paz duradera que Ucrania considere justa para sus ciudadanos y para su país». Podesta ha insistido así en que el escenario de negociaciones es menos relevante y lo que importa son los esfuerzos diplomáticos de la UE y de sus Estados miembros para garantizar una paz que siga los parámetros marcados por Ucrania.