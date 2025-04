La prensa mundial se hace un amplio eco de la muerte del inquilino de la Santa Sede

La noticia de la muerte del papa Francisco ha protagonizado las portadas de la prensa internacional y los informativos de televisión y radio en todo el mundo. La prensa argentina, país de origen de Francisco, destacó su legado. «Murió el papa Francisco, el argentino que transformó la Iglesia», titula el diario Clarín.

Por su parte, medios italianos como el diario Corriere della Sera o la radiotelevisión RAI se rerifieron a la muerte del Papa con un un escueto «adiós» y destacando su última aparición pública. Además, Corriere della Sera informó a los fieles de que podrán dar un último adiós al difunto papa el miércoles, cuando el Vaticano abrirá la capilla ardiente.

En Estados Unidos, las principales cabeceras del país informaron sobre su deceso o las reformas de la Iglesia atajadas por Francisco, al que algunos, como el diario The New York Times, califican de «Papa progresista». Otros, como The Washington Post, destacan su compromiso con asuntos como la inmigración o el cambio climático.

Por otra parte, una legión de periodistas ha llegado estos días a Roma para seguir de cerca las exequias del papa Francisco, abarrotando los aledaños de la plaza de San Pedro y causando largas colas para retirar acreditaciones y otros permisos.

Desde el momento de la muerte del pontífice los alrededores del Vaticano han sido invadidos por periodistas de todo el mundo, creando un caos de acreditaciones y desplazamientos en la Santa Sede. De hecho, el sistema de acreditaciones de la Oficina de Prensa de la Santa Sede se ha visto desbordado, llegando a romperse la máquina con la que se imprimen las acreditaciones para seguir los ritos, por lo que este martes se ha visto obligada a cerrar durante una hora.

Desde su fallecimiento, reporteros y periodistas han empezado a llegar desde numerosos países, abarrotando sobre todo la plaza Pío XII, antesala de la de San Pedro, a la ‘caza’ de fieles o para hacer conexiones e informar de últimas horas.