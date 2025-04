Nueva prórroga de la ley marcial mientras crecen los temores: Rusia prepara «algo aún peor» que Sumi para el domingo de Pascua

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles en sendas votaciones la prórroga del régimen de ley marcial y de la movilización general decretadas tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, de tal manera que ambas medidas puedan seguir vigentes al menos hasta agosto. En concreto, los diputados de la Rada Suprema han establecido una nueva prórroga de 90 días, según el diputado Yaroslav Zhelezniak, que ha indicado en Telegram que en el caso de la ley marcial la ampliación ha suscitado 357 votos a favor y uno en contra. También con la movilización se ha registrado un único 'no', mientras que los apoyos ascendieron a 346.

Con las de este miércoles, son ya 15 las prórrogas dictadas, las últimas de ellas el pasado mes de enero, y previsiblemente no serán las últimas habida cuenta de que el conflicto sigue activo y Moscú no ha dado muestras de replegar tropas.

En este contexto el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha asegurado que después del mortífero ataque sobre Sumi de la semana pasada, Rusia tiene preparado «algo aún peor» para el domingo de Pascua. «No me cabe duda», ha afirmado. «Llegaremos a la Pascua. No me cabe duda de que nos prepararán algo aún peor para la Pascua. Quizás ese sea el punto de inflexión y digamos, 'bueno, tenemos que aumentar las sanciones'», ha dicho Budrys en una entrevista para la agencia ELTA.

En ese sentido, considera que los ataques sobre Sumi puede servir como una suerte de «estímulo» para acelerar ciertos procesos en relación a Ucrania, como por ejemplo su adhesión a la Unión Europea. «Si no abrimos bloques de negociación con Ucrania este semestre, si nos derrumbamos bajo las sanciones, entonces ya no podremos hablar de ninguna subjetividad geopolítica de la UE, ya no podremos hablar de tener ninguna influencia en el mundo», ha valorado el ministro de Exteriores.

Budrys también ha cuestionado la postura de algunos países europeos con respecto a Ucrania y ha lamentado cómo han estado retrasando la aplicación de más sanciones. «Para ser honesto, ni siquiera sé en qué bando están», ha expresado. «Se necesita mucho esfuerzo para garantizar que las decisiones se preparen y se adopten», ha dicho el ministro, quien ha destacado que Lituania está haciendo todo lo posible para que el próximo paquete de sanciones esté listo para el próximo Consejo de Asuntos Exteriores que tiene lugar este viernes en Bruselas. Un paquete de sanciones que confía incluya a la energía nuclear rusa, al gas y a la conocida como flota en la sombra, con la que Moscú ha estado eludiendo las restricciones económicas.