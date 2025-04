EEUU insta a China a iniciar la negociación arancelaria: «La pelota está en su tejado»

Estados Unidos subrayó este martes que le corresponde a China dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario entre ambas potencias y dijo que no habrá al respecto ninguna diferencia respecto a cualquier otro país. «La pelota está en su tejado. China necesita llegar a un acuerdo con nosotros. Nosotros no tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. No hay diferencia entre China y cualquier otro país, salvo que ellos son mucho más grandes», indicó en una conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

China, dijo la portavoz, quiere lo que todos los países desean, al consumidor estadounidense. «Dicho de otra manera, necesitan nuestro dinero. El presidente (Donald Trump) ha dejado bastante claro que está abierto a un acuerdo con China, pero China necesita llegar a ese acuerdo con Estados Unidos», concluyó. La guerra comercial desatada por Trump se intensificó el 2 de abril con el anuncio de «aranceles recíprocos» para el resto del mundo, una medida que rectificó una semana después ante las caídas de los mercados y el encarecimiento de la financiación de la deuda estadounidense. Aunque suavizó su ofensiva con la mayoría de países dejando en vigor solo un arancel generalizado del 10 %, decidió incrementar los gravámenes a China por haber respondido con represalias e impuso un 145 % de gravámenes totales a las importaciones chinas, mientras que Pekín ha elevado los suyos sobre productos estadounidenses hasta el 125 %.