Trump dispuesto a hacer algo «drástico» contra Irán para evitar que tenga un arma nuclear

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó este lunes que está dispuesto a hacer algo «drástico» para evitar que Irán tenga armamento nuclear y subrayó que actuaría de esa manera para defender al «mundo. No pueden tener un arma nuclear y tenemos que ir rápido porque están cerca de tenerla. Si tenemos que hacer algo drástico lo haremos. Y no lo hago por nosotros, sino por el mundo. Son gente radicalizada y no pueden tener un arma nuclear», dijo en la Casa Blanca junto al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el sábado una primera ronda de negociaciones en Omán en busca de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Teherán calificó de «constructivas» esas conversaciones y Washington las consideró positivas. «Tenemos otro encuentro el próximo sábado. Yo digo que es demasiado tiempo. Demasiado tiempo», subrayó Trumpo, insistiendo en que Teherán debe «deshacerse del concepto de un armamento nuclear» y tras considerar que el país está jugando con ellos «porque está acostumbrado a tratar con gente estúpida» en Estados Unidos. El líder republicano destacó que quiere que Irán sea un «gran país», uno rico, pero insistió en una premisa básica: «No pueden tener un arma nuclear. Nadie puede tenerla», concluyó. Ante estas segundas conversaciones, Irán despliega una intensa actividad diplomática con las próximas visitas a Teherán del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a Rusia, uno de sus más cercanos aliados.