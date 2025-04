Los ministros de la UE piden mantener la presión sobre Rusia porque no quiere la paz en Ucrania

Diferentes ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) recalcaron este lunes la importancia de mantener la presión y las sanciones contra Rusia por haber demostrado que no tiene interés en conseguir la paz en Ucrania pese a los esfuerzos mediadores de Estados Unidos.

«Tenemos que ejercer la presión, la máxima presión, sobre Rusia, para que realmente ponga fin a esta guerra, porque hacen falta dos para querer la paz», afirmó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

«Sólo se necesita uno para querer la guerra, y vemos que Rusia realmente quiere la guerra, y todos los que quieren que cese la matanza deben ejercer la máxima presión sobre Rusia», agregó. Los ministros comunitarios abordarán por videoconferencia con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, la situación tras el último ataque ruso con misiles balísticos de este domingo contra el centro de la ciudad de Sumi, en el noreste de Ucrania, en el que murieron 34 personas.

También hablarán de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por separado con Ucrania y Rusia para tratar de lograr un alto el fuego. «Ya ha pasado un mes desde que Ucrania acordó un alto el fuego incondicional. No lo hemos visto por parte de Rusia», dijo Kallas. En su opinión, «lo que está claro es que tenemos que apoyar más a Ucrania», y en ese sentido afirmó que los países de la UE ya han reunido «dos tercios» de la iniciativa que propuso para proporcionar a Kiev este año dos millones de proyectiles de artillería, valorados en unos 5.000 millones de euros.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, recalcó que «mientras que Ucrania, desde hace un mes, ha consentido un alto el fuego, toda la evidencia muestra que Putin no tiene ninguna intención de hacer camino en esa dirección». Y llamó a adoptar «las sanciones más duras contra Rusia para asfixiar su economía e impedirle alimentar su esfuerzo de guerra», y fue más allá al señalar que Estados Unidos, «que se ha entregado mucho para conseguir un alto el fuego», puede también, «a través de sanciones que están preparadas, forzar, obligar a (el presidente ruso) Vladímir Putin a sentarse en la mesa de negociación».

En el mismo sentido se expresó la ministra alemana Analenna Baerbock: «El ataque a Sumi es una clara muestra de que Putin quiere aniquilar a Ucrania. Por eso no hay que cesar el apoyo a Ucrania. Mientras más amplio sea el apoyo internacional a Ucrania más posibilidades tendremos de que algún día haya paz en Europa», dijo. Un ataque como el de Sumi «muestra que debemos mantener la presión sobre Rusia, incluso aumentarla», dijo el ministro neerlandés Caspar Veldkamp, porque hay que evitar que Kiev «tenga que negociar con el cuchillo en la garganta». «Está claro que Putin no está haciendo ningún esfuerzo por llegar rápidamente a un acuerdo de paz», lamentó. Sobre el ataque contra Sumi, la titular finlandesa Elina Valtonen dijo estar convencida de que tanto los ciudadanos como los líderes de Estados Unidos «están muy conmovidos con el hecho de que claramente no fue un accidente», sino que Rusia atacó «deliberadamente a civiles».

«Creo que esto demuestra que sólo hay una persona a la que no le interesa la paz, y es Putin», apostilló. En opinión de la ministra sueca, Maria Malmer Stenergard, los últimos ataques «demuestran que Rusia no quiere la paz». El titular polaco, Radoslaw Sikorski, aseguró estar «horrorizado» por los últimos bombardeos rusos y recordó que Ucrania «acordó incondicionalmente un alto el fuego hace más de un mes». En cambio, destacó que esos ataques constituyen la «respuesta burlona de Rusia»: «Espero que el presidente Trump, la administración estadounidense, vean que el líder de Rusia se está burlando de su buena voluntad, y espero que se tomen las decisiones correctas».

El ministro lituano Kestutis Budrys habló de «humillación para todo el que hace esfuerzos diplomáticos para detener esta guerra, o al menos para un alto el fuego», y pidió que la UE prepare ya el decimoséptimo paquete de sanciones centrado en el gas natural licuado, la agencia atómica rusa Rosatom o nuevas medidas para la «flota fantasma» que ayuda a esquivar las sanciones contra su petróleo. Para la ministra letona Baiba Braze, la UE apoya «los esfuerzos de paz, pero tiene que ser una paz duradera y justa». «La UE debe mantener la presión sobre Rusia con sanciones y continuar reforzando el apoyo militar a Ucrania», resumió el ministro croata, Gordan Grlic Radman.