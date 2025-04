Mikel Ayestarán, corresponsal: «Vamos a un escenario de limpieza étnica en Gaza»

El desarrollo del conflicto entre Israel y Hamás, en el que «vamos directos al plan de Donald Trump», lleva al periodista español Mikel Ayestarán a preguntarse si Gaza va a seguir existiendo: «Vamos a un escenario de limpieza étnica, de desplazar al mayor número de personas que puedan y hacer una nueva realidad en Gaza muy diferente a lo que teníamos antes».

«No vamos a poder volver a lo anterior al 7 de octubre porque no va a existir, no sé cómo será, pero va a ser algo totalmente diferente», afirma en una entrevista con EFE con motivo de la publicación, este miércoles, de su nuevo libro 'Historias de Gaza'. Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio con más de veinte años de trabajo en la región, define Gaza como «la Guernica palestina», en alusión a la localidad del norte de España arrasada por las bombas alemanas durante el nazismo.

El periodista lamenta no haber escrito un libro de Gaza como lo hizo en 'Jerusalén, santa y cautiva', en el que fue barrio por barrio hablando con sus residentes, porque eso «ya no va ser posible». «Recorrer Gaza desde Beit Hanun hasta Rafah, parándote en los cafés principales, visitando hoteles, hablando con los alcaldes locales y los habitantes» son cosas que echa de menos y le gustaría contar en un libro que «por desgracia, ya no se va a poder hacer».

'Historias de Gaza' (Ediciones Península) es un libro «absolutamente personal», que narra un punto de vista construido durante dos décadas de trabajo en la región y busca ser «honesto» ante una situación sobre el terreno «profundamente desequilibrada». Es su intento de hacer una «gran crónica de todas sus crónicas», sin desatender la situación actual, cuando «se han borrado todas las líneas rojas» y se ha normalizado «lo que es totalmente anormal».

Controlar el relato

Según Ayestarán, la situación actual en Gaza, donde Israel no permite el paso a los periodistas extranjeros, le impide «humanizar la información». «El objetivo es controlar el relato de la mejor manera posible», explica sobre las «formas máximas de censura» por parte de Israel, que impide la entrada a Gaza a los periodistas internacionales y mata a los informadores palestinos.

Los periodistas extranjeros están informando a partir de estadísticas y cifras, en noticias a las que «les falta el corazón que le pones cuando estás ahí dentro», porque desde fuera es muy difícil ponerse en el lugar de los palestinos, que llevan viviendo un año y medio la «venganza» del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«Menú de Gaza»

El corazón de Ayestarán en Gaza es Kayed, su enlace en el enclave durante los últimos veinte años y a quien nada más despertar a diario le escribe un mensaje con miedo de que algún día no llegue una respuesta.«El libro está dedicado a él», dice. La de Kayed es la historia de muchos de los habitantes de Gaza, que «no ven ningún tipo de luz al final del túnel» porque no hay diferencia entre morir o seguir viviendo como lo hacen.

«Él está muy triste por haber traído hijos al mundo y haberles dado esta vida», confiesa. Con su amigo y compañero palestino ha creado 'Menú de Gaza', un proyecto que consiste en compartir cada día una fotografía de la comida que la esposa de Kayed, Amal, prepara para a familia mientras Israel usa el hambre como arma de guerra en la Franja. Reconocido con el Premio Ortega y Gasset 2025 a la mejor cobertura multimedia, Ayestarán cree que la iniciativa lanza un mensaje potente pero «brutalmente simple», con el que es muy fácil empatizar, porque no hace falta saber de geoestrategia para entender algo tan familiar como la comida de una persona cada día durante meses.