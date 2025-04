Bruselas ve su oferta de aranceles cero a EEUU como una opción de futuro y no inminente

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, aseguró este lunes que la oferta de la Comisión Europea a Estados Unidos para negociar unos aranceles «cero» en el intercambio de todos los bienes industriales es una opción de «futuro» y no una posibilidad en este momento. «Espero que en un futuro estemos preparados para volver a esta discusión. No ahora, pero creo que en el futuro será todavía una posibilidad», afirmó el eslovaco en una rueda de prensa pocos minutos después de que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, mencionase este ofrecimiento.

El eslovaco precisó que Bruselas está «preparado» para hablar de reducir al máximo los aranceles en todo el conjunto de los bienes industriales y esto incluye, además del sector de la automoción, los productos químicos y farmacéuticos, la maquinaria, plásticos y caucho, entre otros. «Es algo para lo que estamos muy dispuestos a hablar y creo que esto sería la expresión de que somos aliados y creamos este mercado transatlántico tan importante para las tecnologías del futuro», apostilló el comisario europeo de Comercio.

Por eso, Sefcovic insistió en que la UE prefiere las negociaciones y por eso busca crear el espacio necesario para dichos contactos diseñando una respuesta «muy gradual» a los gravámenes de Washington a las exportaciones europeas. «Creo que antes o después estaremos sentados en la mesa de negociaciones», anticipó el jefe de Comercio de la Comisión Europea, aunque también advirtió de que el club no esperará eternamente a las autoridades estadounidenses y subrayó que por ahora no ha visto una voluntad real por el diálogo en sus homólogos estadounidenses. En todo caso, rechazó que la UE vaya a negociar una eventual retirada del impuesto del IVA, que es una de las barreras no arancelarias que Estados Unidos esgrime para justificar los aranceles que llama recíprocos.

Con respecto al contraataque de la Comisión Europea, Sefcovic precisó que la institución enviará esta misma tarde a los Estados miembros una lista robusta de los productos de Estados Unidos que la UE gravará con nuevos aranceles en respuesta a los gravámenes norteamericano del 25 % sobre los productos europeos de acero y aluminio. Esta lista se someterá a votación por los Estados miembros, salvo sorpresa, este mismo miércoles y, si no es rechazada, entrará en vigor el 15 de abril y se empezarán a recaudar los recargos en dos oleadas: una primera fase a partir de ese mismo día y una segunda, a partir del 15 de mayo.

El comisario de Comercio afirmó que «no es posible» retrasar esta primera medida de respuesta a Estados Unidos y añadió que las autoridades comunitarias prosiguen con su proceso de reflexión sobre las contramedidas a los aranceles llamados «recíprocos» de Washington, que en el caso de la UE suponen un recargo del 20 %. Sefcovic insistió en que, aunque la UE no pretende escalar la guerra comercial abierta por Estados Unidos, considerará «todos los instrumentos» que tiene a su disposición para responder, incluida la posibilidad de golpear el superávit que tiene Estados Unidos en el comercio de servicios y la activación de la nueva herramienta europea contra la coerción económica de terceros países.