Seúl sufre un desplome del 5,5 % y Vietnam desacelera su crecimiento ante el impacto de los aranceles de EE.UU.

La Bolsa de Seúl cerró este lunes con una caída superior al 5,5 %, arrastrada por ventas masivas de inversores extranjeros ante el temor a una recesión global, tras la imposición de aranceles «recíprocos» por parte de Estados Unidos y la respuesta inmediata de China. El índice de referencia Kospi retrocedió un 5,57 %, hasta los 2.328,20 puntos, acumulando su cuarta sesión consecutiva en rojo. Se negociaron 10,5 billones de wones (7.160 millones de dólares). El índice tecnológico Kosdaq también sufrió fuertes pérdidas, desplomándose un 5,25 %.

El won surcoreano se depreció hasta los 1.467,8 por dólar, una caída de 33,7 unidades respecto al viernes, marcando su peor jornada desde épocas de pandemia, en marzo de 2020. Poco después de la apertura del mercado, el operador bursátil activó una orden de «sidecar» —mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas— por primera vez desde agosto de 2024, tras una caída superior al 5 % del Kospi 200 durante más de un minuto, según la agencia local de noticias Yonhap.

La decisión de la Casa Blanca de imponer un arancel base del 10 % a todas las importaciones, junto con gravámenes específicos del 26 % a productos surcoreanos, provocó un desplome masivo de los principales valores exportadores del país. La respuesta de China, que impuso un arancel del 34 % a los productos estadounidenses y aplicó controles a la exportación de tierras raras, incrementó aún más el nerviosismo del mercado.

El gigante tecnológico Samsung Electronics perdió un 5,17 %, mientras que el fabricante de chips SK hynix se desplomó un 9,55 %. El fabricante de automóviles Hyundai Motor cayó un 6,62 % y la empresa de defensa Hanwha Aerospace, que había estado teniendo rendimientos positivos últimamente, retrocedió un 8,55 %. Los astilleros Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy perdieron un 9,81 % y un 8,17 %, respectivamente.

En paralelo el producto interno bruto (PIB) de Vietnam creció un 6,93 % en el primer trimestre del año, una desaceleración frente al 7,55 % alcanzado en el último trimestre de 2024, según datos de la Oficina de Estadísticas (ONE) del país, que enfrentará desde el 9 de abril aranceles del 46 % en sus exportaciones a Estados Unidos.

La agencia estatal de noticias Vietnam News indicó este lunes que, pese a la desaceleración, se trata del mayor crecimiento para un primer trimestre desde 2020. El dato sobre la economía vietnamita coincide con la petición de Hanoi al mandatario estadounidense, Donald Trump, de que retrase la entrada en vigor de los aranceles. Esta cifra «no alcanzó las expectativas establecidas» en febrero, cuando el Gobierno se propuso aumentar al 8 % la meta de crecimiento para 2025, «debido a los rápidos cambios globales y las incertidumbres que han afectado la situación socioeconómica del país», señala el medio público.

La ONE remarcó que la economía atraviesa «un contexto de cambios rápidos e inesperados en la región y el mundo». Vietnam, que se ha consolidado como un centro de fabricación regional en la producción de semiconductores, anunció en febrero que implementaría reformas institucionales para acelerar las inversiones públicas y privadas e impulsar el sector manufacturero y el de alta tecnología con el objetivo de disparar el crecimiento económico. En esa ocasión, el Gobierno manifestó su intención de que sus importaciones y exportaciones crezcan un 12 % este año, una meta que se verá impactada por los aranceles.

Para detener ese impacto, Hanoi ha pedido al mandatario estadounidense, Donald Trump, que retrase la entrada en vigor de los aranceles «para crear un entorno propicio para las negociaciones fiscales», según publica este domingo un portal gubernamental de Vietnam. Esta solicitud, que según el periódico estadounidense The New York Times es de 45 días de retraso, se produjo en las conversaciones entre funcionarios de ambos países, así como en una llamada telefónica entre Trump y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. Hasta ahora se desconoce si esta petición será considerada por Estados Unidos antes del miércoles, cuando entran en vigor los aranceles. Vietnam obtuvo en 2022 un crecimiento del 8,02 %, el mayor en una década, y se convirtió, según el Banco Mundial, en la economía con mayor crecimiento en Asia.