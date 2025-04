Estados Unidos deja a Rusia fuera del listado de aranceles para facilitar las negociaciones de paz en Ucrania

El director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, Kevin Hasset, ha asegurado este domingo que Rusia no está incluida en el listado de países afectados por los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar así las negociaciones de paz. «Obviamente hay una negociación en marcha con Rusia y con Ucrania y creo que el presidente ha tomado la decisión de no mezclar estas dos cuestiones. No significa que Rusia con el tiempo vaya a ser tratada de forma muy distinta que el resto de países», ha explicado Hasset en una entrevista con la cadena ABC.

Hasset ha explicado que «no sería apropiado» introducir un nuevo elemento en las negociaciones en medio del proceso, sobre todo teniendo en cuenta que estas negociaciones «afectan a miles de vidas». El pasado miércoles Trump anunció los aranceles «recíprocos» sobre sus principales socios comerciales, pero llamó la atención la ausencia de países como Rusia, Bielorrusia, Cuba o Corea del Norte. Más tarde la Casa Blanca explicó que estos países ya tienen sanciones en vigor. Por otra parte, Hasset ha destacado que que más de 50 países, incluida Rusia, se han puesto ya en contacto con Washington para negociar exenciones a los aranceles. «El hecho es que hay países molestos y que están contraatacando, pero que en realidad están en viniendo a negociar. Tengo un informe de anoche que señala que hay más de 50 países que se han puesto en contacto con el presidente para abrir una negociación. Pero lo hacen porque entienden que tienen mucho encima con los aranceles», ha asegurado. Hasset ha descartado un impacto significativo en los consumidores estadounidenses. «No creo que vaya a haber un efecto importante en los consumidores de Estados Unidos porque creo que la razón por la que tenemos un déficit comercial persistente y duradero es que la oferta es muy inelástica», ha argumentado. «Han estado trayendo productos al país para crear empleo, como China», ha concretado. Sin embargo, desde la propia Administración han reconocido que va a haber un incremento de los precios e incluso Trump ha mencionado una estrategia deliberada para obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. «Esta es la política que desea el presidente Trump. Lleva 30 o 40 años con esta visión y eso es exactamente lo que ha planteado, una tarifa base. Así que no es una sorpresa para nadie», ha indicado Hasset.