Vance avanza que el futuro de TikTok en EE.UU. se conocerá antes del sábado

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, avanzó este jueves que el futuro de la plataforma de vídeos TikTok en el país se conocerá antes de este sábado, cuando se cumple la prórroga que el presidente, Donald Trump, dio para que se desligara de su empresa matriz, la china ByteDance. «Saldrá antes (de que se cierre el plazo). Aún tenemos un par de días para seguir trabajando y acabar algunas cosas», dijo Vance en una entrevista con la cadena Fox News en la que aseguró que quería que fuese el mandatario quien hiciese el anuncio final.

El vicepresidente aseguró que la Administración ha trabajado «muy duro» para conseguir principalmente dos cosas. «Queremos dar acceso a la gente a esta plataforma, ya que sabemos que es de donde muchos jóvenes obtienen sus noticias», explicó Vance por un lado. Por otro, el Ejecutivo, según dijo, quiere asegurarse de que la aplicación TikTok que funciona en el país «no está espiando a la gente» y que cumple con los planes de «seguridad nacional» estadounidenses, que es el principal argumento de las autoridades estadounidenses para que se desligue de ByteDance.

El anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025), aprobó una ley que obligaba a la aplicación a encontrar un inversor de un país que no fuese considerado un adversario antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión. Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en EE.UU. hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que le otorgaba una prórroga de 75 días, plazo que expira este sábado. «Creo que estamos en un buen lugar. Vamos a seguir trabajando en ello», concluyó Vance.

Estos últimos días no han dejado de publicarse informaciones relacionadas con el posible futuro de la aplicación. El gigante tecnológico estadounidense Amazon presentó una oferta para adquirir la red social, según publicó The New York Times. La prensa especializada apunta que otras tecnológicas como Microsoft, Blackstone y Oracle también son potenciales compradores.

A su vez, Trump firmó una orden ejecutiva en febrero en la que la que instruía a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un «fondo soberano» que podría adquirir la plataforma. Según ha dicho también el republicano en varias ocasiones, ha recibido muchas propuestas de interesados en gestionar la plataforma, que tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos.