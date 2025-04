Von der Leyen defiende que Bruselas tiene un «plan sólido» contra los aranceles de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que Bruselas ha preparado «un plan sólido» con «contramedidas firmes» para contraatacar a los aranceles globales que mañana impondrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un discurso en el Parlamento Europeo, Von der Leyen, insistió en que el principal objetivo de la Unión Europea es encontrar «una solución negociada», pero al mismo tiempo, avisó: «Europa no ha empezado esta confrontación. No queremos tomar represalias necesariamente, pero tenemos un plan sólido para hacerlo si es necesario». «Si es necesario, protegeremos nuestros intereses, a nuestra gente, a nuestras empresas. Quiero ser muy clara con el objetivo de nuestra respuesta», apuntó la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien dijo que »la confrontación no interesa a nadie».

Von der Leyen señaló que los aranceles recíprocos del 25 % que quiere aplicar Trump «serán una pesadilla para todos los importadores estadounidenses« y añadió que «hoy en día, nadie necesita esto: ni Estados Unidos ni Europa». «Los aranceles son impuestos que pagará la gente. Los aranceles son impuestos para los americanos sobre sus alimentos y sus medicamentos. Los aranceles solo impulsarán la inflación. Exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. Las fábricas estadounidenses pagarán más por los componentes producidos en Europa. Esto costará empleos», continuó la alemana.

En este contexto, Von der Leyen aseguró que el flujo comercial entre la UE y Estados Unidos «está prácticamente equilibrado« y mostró su disposición a trabajar con Washington «en la balanza comercial, tanto de bienes como de servicios». Pero al mismo tiempo afirmó que «Europa tiene muchas cartas» con las que responder, desde el comercio, hasta la tecnología, pasando por el tamaño del mercado único y la diversificación de las relaciones comerciales con terceros países.

La presidenta de la Comisión insistió en que Bruselas quiere finalizar un acuerdo comercial con India -a dónde viajó en febrero- a finales de este año, así como intensificar las negociaciones con Indonesia y Tailandia. Recordó también que tanto ella como el presidente del Consejo Europeo, António Costa viajarán a Samarcanda a finales de esta semana para celebrar la primera cumbre entre la UE y Asia Central.

«Cuando la confianza en las instituciones multilaterales está bajo presión y la incertidumbre es la norma, la Unión Europea es un socio fiable y de confianza», dijo Costa, en el mismo debate en el pleno del Parlamento Europeo. Costa señaló que «un mundo multipolar no implica necesariamente una competencia imparable», porque «también crea nuevas oportunidades estratégicas de colaboración que no podemos permitirnos desaprovechar« y, en la misma línea que Von der Leyen, aseguró que «la UE está bien preparada para aprovecharlas». Von der Leyen anunció además que el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, presentará un plan el mes que viene para impulsar la innovación en el mercado comunitario.