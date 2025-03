Macron anuncia una misión francobritánica a Ucrania para estudiar el despliegue de una eventual fuerza de paz

Una misión militar francobritánica viajará próximamente a Ucrania para evaluar sobre el terreno las posibilidades de despliegue de una eventual fuerza de paz, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron. Esa misión militar también estudiará con responsables ucranianos el diseño de las futuras Fuerzas Armadas de ese país, añadió Macron en una conferencia de prensa tras la cumbre que reunió en París a 31 países que desean participar en las garantías de seguridad a Ucrania.

En todo caso, Macron ha constatado que «no hay unanimidad» entre los actores internacionales congregados en la capital francesa a la hora de apoyar una eventual fuerza de paz en Ucrania.

Unos países «no tienen la capacidad» y otros no tienen consenso político interno, explicó Macron en rueda de prensa, en la que aseguró que la unanimidad no es necesaria y que finalmente «habrá una fuerza de paz» enviada por «varios países europeos», sin concretar cuáles.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves que «Europa se moviliza a una escala no vista en décadas» por un proceso de paz en Ucrania, al término de una reunión en París de más de 30 países aliados del Gobierno de Kiev. Starmer afirmó en una rueda de prensa que la llamada Coalición de voluntarios auspiciada por Francia y el Reino Unido está decidida «a lograr una paz justa y duradera» porque «es vital para Ucrania y para Europa en su conjunto».