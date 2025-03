Zelenski dice que reunión con EEUU en Riad está siendo «muy útil» y constructiva

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que las conversaciones entre la delegación de Kiev y la de Washington en Riad sobre un alto el fuego parcial para las instalaciones energéticas y la infraestructura crítica se desarrollan de forma «muy útil» y constructiva. «Acabo de hablar con (el ministro de Defensa), Rustem Umérov, quien me informó sobre la reunión y el progreso de las negociaciones. Nuestro equipo está trabajando de forma absolutamente constructiva. La conversación está siendo muy útil», señaló en su tradicional vídeomensaje nocturno el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski explicó que el trabajo, que se prolonga ya cuatro horas, continúa. «Pero, independientemente de lo que estemos hablando con nuestros socios, debemos presionar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin para que dé una orden real de detener los ataques: quien provocó esta guerra, debe ponerle fin», recalcó.

En lo que es la segunda reunión de los equipos negociadores ucraniano y estadounidense en Arabia Saudí después de la del pasado día 11 al alto nivel en la ciudad de Yeda, en esta ocasión las conversaciones se llevan a cabo en un plano más técnico. La delegación ucraniana está encabezada por Umérov e incluye al secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleksandr Karasévich, los vicejefes de gabinete, Pavló Palisa e Igor Zhovkva, y el viceministro de Energía, Mikola Kolisnik, según la agencia Ukrinform. En la agenda figuran las propuestas para proteger las instalaciones energéticas y la infraestructura crítica en un alto el fuego parcial. En un principio Ucrania y Rusia se iban a reunir el lunes por separado con la delegación estadounidense.

Ésta está integrada por el enviado especial de EEUU para Ucrania, general Keith Kellogg, y ayudantes suyos, Michael Anton, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, y representantes del consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, según 'The New Yor Times'. De momento se desconoce si la delegación ucraniana permanecerá también el lunes en Riad, pero un funcionario ucraniano dejó abierta esta posibilidad dependiendo de los avances que se produzcan este domingo.

El lunes aterrizarán en Riad el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Grigori Karasin, y el asesor del director del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), Serguéi Beseda, según el Kremlin. De permanecer la delegación de Ucrania en la capital saudí, la idea de EEUU es efectuar conversaciones indirectas, lo que se conoce como contactos de proximidad o diplomacia itinerante, es decir la delegación estadounidense iría de una sala a otra para mediar entre los representantes ucranianos y rusos, según explicó el jueves Kellogg.

Tanto los representantes ucranianos como rusos acuden a Riad con diferentes ideas en la mente de cómo debe ser un primer alto el fuego parcial, ya que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, él y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron en su llamada telefónica del martes una tregua parcial sobre la energía y la infraestructura.

No obstante, el Kremlin declaró exclusivamente una tregua energética unilateral, que Kiev apoyó tras su llamada con Trump el miércoles, pero que no llegó a declarar porque quería conocer más detalles sobre su implementación y además extenderla a la infraestructura civil. De hecho, Zelenski reiteró el viernes que el equipo ucraniano tenía preparada para Riad no solo una lista de objetivos energéticos que no deben atacar los rusos, sino también una de «infraestructuras civiles».

En la agenda de las reuniones de Riad de lunes con Rusia figurará la posible reanudación de una tregua en el mar Negro, que estuvo en vigor durante algunos meses en el primer año de la guerra y permitió a Kiev exportar de manera segura sus cereales en barcos mercantes que cruzaban el estrecho del Bósforo. El Kremlin advirtió este domingo que estas conversaciones serán «difíciles», pues hay «muchos escollos», en palabras del portavoz, Dmitri Peskov.