Zelenski descarta una misión de paz de la ONU como garantía de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, descartó este viernes en Kiev durante una rueda de prensa conjunta con el presidente checo, Petr Pavel, que una misión de paz de la ONU pueda ofrecer a Ucrania las garantías de seguridad que necesita para que Rusia no vuelva a atacarla una vez se ponga fin a la guerra. «En lo que respecta a la ONU, con todo el respeto, la ONU no nos protegerá de la ocupación o de la intención de Putin de invadir de nuevo. No vemos a la ONU como alternativa a un contingente o a garantías de seguridad», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano reafirmó su apuesta por un contingente militar al que contribuyan los socios europeos de Ucrania como una de las opciones deseables para disuadir a Rusia de volver a invadir. Zelenski participará el próximo jueves en París en una reunión convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, a la que asistirán representantes de los países que han mostrado disponibilidad a enviar soldados al contingente militar que podría garantizar que Rusia no rompa el acuerdo de paz que se firme. El presidente dijo que la ONU podría ofrecer asistencia a un contingente de ese tipo, pero dejó claro que Ucrania necesita «tropas sobre el terreno, defensa aérea, buques de guerra, aviones y un ejército serio» con «inteligencia real» de los socios de Ucrania para que los rusos no tengan la tentación de volver a atacar.