El ejército expulsa a los paramilitares del centro de Jartum y recupera el Palacio Presidencial

El Ejército sudanés anunció este viernes que ha expulsado al poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del centro de Jartum, y recuperado el control del Palacio Presidencial y de los edificios gubernamentales tras dos años de guerra. En un comunicado, el Ejército aseguró que sus fuerzas «lograron aplastar a las milicias terroristas en el centro de Jartum (...), en los edificios del Palacio de la República, símbolo de la soberanía, el orgullo y la dignidad del pueblo sudanés, y en los edificios de los ministerios».

«Nuestras fuerzas armadas destruyeron completamente el personal y el equipo del enemigo y se apoderaron de grandes cantidades de sus armas y equipos», subrayó, sin dar a conocer detalles sobre el número de víctimas. «Seguiremos adelante en todos los campos de la batalla hasta lograr la victoria completa y hasta que nuestro país quede limpio de la milicia» de las FAR, añadió el comunicado, leído por el portavoz del Ejército sudanés, coronel Nabil Abdala.

Las FAR, que aún controlan pocas zonas del sur y el oeste de Jartum, no han reaccionado a las afirmaciones del Ejército ni informado de la situación de sus combatientes que se retiran de la capital ante el avance de las fuerzas regulares. El Palacio Presidencial y los edificios gubernamentales en el centro de Jartum, entre otros vitales, incluido el aeropuerto internacional, además de varios distritos estratégicos de la capital fueron controlados por las FAR tras el inicio de la guerra en Sudán en abril de 2023.

El Ejército sudanés lanzó en las últimas semanas una campaña para recuperar los distritos que las FAR controlan en la extensa capital sudanesa, después de expulsar a los paramilitares de importantes ciudades y localidades del centro-este y centro-sur de Sudán. La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones entre las FAR y el Ejército para incluir a los paramilitares en la institución castrense.

Desde entonces el conflicto ha dejado decenas de miles de muertos -hasta 150.000, según algunas estimaciones- y ha causado el desplazamiento interno de más de doce millones de personas, más de tres millones de ellos a países vecinos. También el Gobierno, controlado por el Consejo Soberano, cuyo presidente es el líder del Ejército, Abdelfatah al Burhan, se trasladó a Port Sudán, una ciudad segura del este del país que acoge también embajadas extranjeras y organizaciones internacionales.