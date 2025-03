La oposición turca tilda de «golpe de Estado» el arresto del alcalde de Estambul

El mayor partido de la oposición en Turquía, el socialdemócrata CHP, calificó este miércoles de «golpe de Estado» el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, probable candidato suyo para las próximas elecciones como rival del actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan. «Turquía está afrontando ahora mismo un intento de golpe de Estado», dijo el dirigente del CHP, Özgür Özel, a la cadena Halk TV, mientras se dirigía a Estambul.

Özel acusó al Gobierno de «estar detrás de los procesos golpistas». Recordó en este contexto que el CHP está organizando para el próximo domingo unas primarias en toda Turquía para obtener el respaldo de sus militantes a la candidatura de Imamoglu en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028, aunque la oposición reclama adelantarlas, y se reafirmó en que se celebrarán. «En cuatro días habrá primarias. Esta mañana han detenido a nuestro candidato. El CHP encabeza los sondeos, en algunas encuestas con una diferencia de veinte puntos. Yo creo al cien por cien que Imamoglu ganará contra Erdogan, pero Erdogan debe de creerlo al mil por cien», dijo el dirigente socialdemócrata.

Imamoglu fue detenido hacia las 8.00 hora local (5.00 GMT) en su vivienda en Estambul mediante un gran despliegue policial, que también llevó a cabo un registro de su domicilio. El alcalde fue llevado luego directamente a comisaría, en lugar de pasar primero por un hospital para un chequeo de salud, preceptivo para todos los detenidos, denunció un portavoz de su partido en la cadena Halk TV. La Fiscalía ha abierto dos causas contra Imamoglu, una por supuestos vínculos con la guerrilla kurda y otra por presunta corrupción y sobornos, emitiendo un total de 106 órdenes de detención contra colaboradores del regidor y otros altos cargos del CHP.

La esposa del alcalde, Dilek Imamoglu, declaró a la cadena Now Haber que la policía apareció en su casa justo al alba para detener a su marido. «Tengo una hija de 13 años, y me dijo que pese a todo iría al colegio y haría vida normal. La mandé al colegio», dijo Dilek, tildando de «ridículas», las acusaciones contra su marido. «¿Nos esperábamos algo así? Sobre el papel somos aún un Estado de derecho. Te dices que tanto no puede ocurrir, pero luego siempre ocurre algo más, como esta mañana. Primero te encarcelan, luego crean las pruebas», dijo la esposa del alcalde.