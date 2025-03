Kallas asegura que las condiciones de Putin evidencian que no quiere la paz en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afeado este lunes la respuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, a la oferta de un alto el fuego de 30 días planteada por Estados Unidos y Ucrania, asegurando que las condiciones que ha puesto evidencian que no está interesado en la paz en Ucrania.

«Las condiciones que han presentado, demuestran que en realidad no quieren la paz, porque están presentando como condiciones todos sus objetivos últimos que quieren conseguir de la guerra», ha reprochado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones en Bruselas antes de la reunión de ministros de Exteriores del bloque. Putin planteó un cierto acercamiento a la idea de una tregua, pero insistió en que esta iniciativa debe también abordar «las raíces» del conflicto ucraniano para garantizar la paz.

Según él, un alto el fuego debe ir encaminado también a una paz duradera entre ambos países, pero resaltó la situación en la región rusa de Kursk como obstáculo para la paz. Tras las conversaciones en Yedá entre Estados Unidos y Ucrania, en la que se planteó la tregua de 30 días, Kallas asegura que «la pelota está en el tejado de Rusia» por lo que ahora queda ver las condiciones que presenta para abordar el cese de las hostilidades. «Es una gran incógnita si quieren la paz», ha señalado.

Estas declaraciones de la responsable de Exteriores de la UE llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado que hablará con su homólogo ruso este martes, para tratar un alto el fuego de 30 días en Ucrania y contrastan con el optimismo expresado por el mandatario norteamericano.

«Creo que nos va bastante bien con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar, quizás para el martes», ha señalado Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One de vuelta a Washington desde Florida, apuntando a que hay «muchas posibilidades» de llegar a un acuerdo, puesto que «se ha trabajado mucho durante el fin de semana» para «poner fin a esa guerra».

A su llegada a la reunión en Bruselas, varios ministros de Exteriores europeos han compartido las reservas de la Alta Representante sobre las intenciones de Rusia. El titular lituano de Exteriores, Kestutis Budrys, ha avisado que Putin «no tiene voluntad de hacer concesiones, solo incrementa las demandas, se viste de camuflaje y amenaza la seguridad europea». «No hay lugar para la paz en los planes imperialistas de Putin», ha afirmado.

La ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, ha insistido en que ahora «el balón está en campo de Putin», por lo que «europeos y estadounidense deben actuar de forma conjunta» en su enfoque hacia Ucrania. A su juicio, la declaración conjunta de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos que defiende la integridad territorial de Ucrania tiene que ser el «objetivo común» y «la base de todas las negociaciones».

«Hemos dejado muy claro que un alto el fuego es una cosa distinta a un acuerdo de paz», ha afirmado. De lado de Finlandia, Elina Valtonen ha insistido en que «si el agresor no baja las armas no habrá paz duradera», por lo que ha subrayado que las concesiones las tiene que hacer Moscú. «Pienso que los esfuerzos genuinos de Trump no deben ser instrumentalizados por Putin para debilitar a Ucrania y volver con otra agresión en el futuro cercano», ha advertido, reclamando que lo principal ahora es que Rusia ponga fin a su invasión y solo después puede haber conversaciones de paz.