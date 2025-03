Portugal tendrá elecciones anticipadas en mayo sin perspectivas de mayoría absoluta

Portugal celebrará elecciones anticipadas el próximo 18 de mayo, tras la caída del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro por una polémica empresarial, sin que haya perspectivas de que salga una mayoría absoluta y con algunos sondeos apuntando un empate técnico entre los dos partidos principales.

Tantos los analistas como los ciudadanos consultados por EFE no ven que sea el momento adecuado para ir a votar, ya que estos comicios serán los terceros anticipados en tres años y se suman en los próximos meses a las municipales de otoño y las presidenciales de enero de 2026. Esta votación se producirá después de que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciara el jueves la convocatoria de elecciones anticipadas tras el rechazo del Parlamento a una moción de confianza al Gobierno de Montenegro.

La moción fue presentada por el Ejecutivo después de que saliera a la luz la existencia de una empresa, Spinumviva, fundada por Montenegro cuando estaba fuera de la política activa en 2021 y en manos de su mujer e hijos, que habría estado recibiendo pagos de otras compañías donde el primer ministro trabajó en el pasado, como Solverde, un grupo que gestiona hoteles y casinos. La semana pasada, Spinumviva pasó a estar bajo el control total de los dos hijos de Montenegro.

La politóloga de la Universidad de Lisboa, Isabel David, consideró, en declaraciones a EFE, que «no es el mejor momento» para tener legislativas, teniendo en cuenta que en los próximos meses va a haber municipales y presidenciales, y con una coyuntura internacional «que es bastante desafiante y exige decisiones urgentes y muy importantes». Por su parte, la profesora de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Lisboa, Isabel Damásio, auguró que esta situación va a afectar negativamente a la economía y el panorama social y político de Portugal.

«Normalmente estos momentos de turbulencias políticas tienen siempre algún efecto menos positivo en las economías y la vida de las personas, porque la incertidumbre es algo que no le gusta a nadie», reflexionó en declaraciones a EFE. Un sondeo elaborado por la empresa de estudios Pitagórica y publicada el 9 de marzo, dos días antes del rechazo a la moción de censura, por la CNN Portugal, TVI, TSF y Jornal de Notícias señala un «empate técnico» entre Alianza Democrática (AD), de Montenegro, y el Partido Socialista (PS).

Dicha encuesta contempla una pérdida de votos de AD, pese a que mantendría una ligera ventaja frente al PS. Isabel David destacó que no está muy segura de si habrá un empate técnico, como ocurrió en las legislativas del 10 de marzo de 2024, pero sí que le parece «seguro» que no habrá mayoría absoluta. Aun así, todo dependerá de cómo transcurra la campaña electoral y de lo que vaya publicándose no solo sobre el primer ministro, sino también sobre otros políticos o partidos. Ambas expertas recordaron que las encuestas dan también un retroceso del partido de ultraderecha Chega, tercera fuerza en el Parlamento, tras los últimos escándalos que ha afrontado, como el caso del diputado que ya ha sido apartado de esta fuerza por supuestamente robar maletas en aeropuertos.

En el otro extremo del espectro político está el Bloco de Esquerda, que encaró una polémica recientemente cuando fue publicado en los medios que había despedido entre 2022 y 2024 a varias empleadas tras haber dado a luz y cuando algunas aún estaban en periodo de lactancia. Isabel Damásio subrayó que los sondeo indican la posibilidad de que quizás el PS e Iniciativa Liberal (IL) sean los partidos que más se beneficien de las elecciones anticipadas, con «pequeñas subidas». En la calle, ninguna persona preguntada por EFE en Lisboa cree que los comicios anticipados sean adecuados ahora, aunque todos aseguraron que acudirán a las urnas el 18 de mayo en un país donde la participación es tradicionalmente baja.

Para Rui Taboada, de 49 años y responsable de marketing, no son oportunos, porque, en su opinión, hay que centrarse en las cosas que quedan por hacer, «en vez de crear una crisis política sin necesidad alguna», y los partidos deberían haber llegado a un consenso nacional para dar salida a este problema. Marta, de 34 años y abogada, dijo por su parte a EFE que no ve la necesidad de elecciones porque el Gobierno de Montenegro «inició sus funciones hace muy poco tiempo», en abril de 2024, después de una crisis política, tras la dimisión del socialista António Costa por presuntas irregularidades.