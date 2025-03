Dinamarca contesta a Trump que no se puede «anexionar» Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, respondió este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, que no puede «anexionarse» este territorio autónomo danés sin más y que eso constituiría una violación del derecho internacional.

«Uno no se puede anexionar un país aliado o cualquier otro país, eso iría contra el derecho internacional. Está claro», dijo Rassmusen en Copenhague. Trump, que ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por esa isla ártica, insistió en que es fundamental para la seguridad nacional estadounidense y que Washington debe lograr su anexión. «Tenemos que hacerlo. Realmente lo necesitamos por seguridad nacional», afirmó Trump durante una comparecencia en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Rutte dijo que no le compete estar en las conversaciones sobre si Groenlandia se vuelve parte de EE.UU. o no, declaraciones que Rasmussen relativizó este viernes.

«No tenemos ninguna duda del apoyo que tenemos en Europa. Hubo una reunión informal de líderes de Gobierno y de Estado a principios de febrero en la que se envió una señal muy clara», declaró el titular de Exteriores para resaltar el apoyo europeo a Dinamarca ante las amenazas de Trump, que ha insinuado que podría usar la fuerza o sanciones contra Copenhague. Groenlandia celebró elecciones autonómicas el pasado martes, en las que ganó el Demokraatit, una fuerza liberal opositora que apuesta por un independentismo moderado -al igual que la mayoría de las fuerzas políticas de esa isla-, aunque el partido más a favor de una separación rápida de Dinamarca, el Naleraq, fue el segundo más votado.

«No puedo ver ninguna indicación en las elecciones groenlandesas de que quieran abandonar la Mancomunidad del Reino (que integra también las Islas Feroe) para ser estadounidenses», dijo Rasmussen, quien defendió no obstante la necesidad de «renovar» y «modernizar» ese modelo para impulsar la economía de la isla. Todas las fuerzas parlamentarias groenlandesas rechazan formar parte de EE.UU., aunque el Naleraq quiere firmar un tratado de libre asociación con Washington, al igual que el 85 % de la población, según un sondeo de hace un mes y medio.

«Debemos estar juntos. Las declaraciones de Trump son inapropiadas y muestran una vez más que debemos estar juntos en situaciones así», escribió anoche en su cuenta en la red social Facebook el líder del Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen. El presidente groenlandés en funciones, el socialista Múte B. Egede, acusó a Trump en la misma red social de «faltar el respeto» a los groenlandeses, instó a endurecer el «rechazo» al presidente estadounidense y aseguró que ya era «suficiente». Egede ha convocado a los líderes de todos los partidos groenlandeses a una reunión de crisis para discutir la cuestión y que se celebrará previsiblemente a lo largo de este viernes.