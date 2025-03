Trump señala que ahora depende de Rusia el acuerdo de tregua en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles que ahora depende de Rusia la entrada en vigor de una tregua en la guerra de Ucrania, un día después de que el Gobierno ucraniano aceptara un alto el fuego de 30 días. «Ayer tuvimos un gran éxito. Tendremos un alto el fuego total cuando entre en vigor. Ahora depende de Rusia, pero tenemos una buena relación con ambas partes», expresó en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump no quiso responder si planea reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero apuntó que su equipo está viajando en estos momentos a Rusia para encontrarse con las autoridades de ese país, en referencia a su enviado especial Steve Witkoff. «Ojalá podamos conseguir un alto el fuego de Rusia. Y si lo conseguimos, creo que habríamos recorrido el 80 % del camino para lograr que termine este horrible baño de sangre», afirmó. Al ser preguntado por la prensa, Trump dijo que podría imponer nuevas sanciones a Rusia, pero explicó que no quiere hacerlo. «En términos financieros, podría hacer cosas que serían muy perjudiciales para Rusia. No quiero hacerlo porque quiero lograr la paz, quiero ver la paz», declaró.

Trump insistió en que Ucrania ha sido la «parte más difícil» de la negociación y puso como ejemplo la discusión que tuvo a finales de febrero en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, pero señaló que ahora este sí está comprometido con lograr la paz.

Ucrania aceptó el martes la propuesta estadounidense para una tregua de 30 días a cambio de que Estados Unidos restaurara el suministro de ayuda militar e información de inteligencia que había paralizado para presionar a Kiev a negociar el fin de la guerra. Ambos países se comprometieron además a firmar el acuerdo para la explotación conjunta de recursos naturales, que se vio frustrada por la discusión entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval.