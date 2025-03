El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, que trate con «respeto» a los groenlandeses en una entrevista difundida este lunes por la televisión pública danesa DR.

«Las cosas que suceden en el mundo ahora mismo me preocupan mucho. Hay un orden mundial que se tambalea en muchos frentes (...) y un presidente en EE.UU. muy impredecible y que de esa manera hace que la gente de sienta insegura. Merecemos que se nos trate con respeto, y pienso que el presidente de EE.UU. no lo ha hecho desde que asumió el cargo», afirmó. Egede se había mostrado hasta ahora más comedido respecto a los deseos de Trump de anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad y repetido en varias ocasiones que esta isla ártica bajo dominio danés, que mañana celebra elecciones, no está «en venta» y que sólo sus habitantes pueden decidir su futuro.

«Pienso que son unas elecciones determinantes las que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer justo después de las elecciones es dejar aún mas claro que Groenlandia le pertenece a los groenlandeses. Eso es lo que tenemos que comunicarle a los estadounidenses», afirmó. Egede, del partido socialista IA, defendió la formación de un gobierno «robusto» y evitó poner una fecha concreta para una posible independencia de Dinamarca, aunque habló de construirla «día a día». «Los partidos estamos obligados a estar juntos y hacer un gobierno robusto, por la visión común que tenemos, donde quizás difiramos en la rapidez. Necesitamos sentarnos juntos y hacer un plan que haga que el sentimiento que la gente y los partidos tienen pueda hacerse de manera ordenada y que la población se sienta segura», dijo.

Esta isla ártica de casi 57.000 habitantes que viven en 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) tiene una gran dependencia económica de Dinamarca, que aporta un 40 % de los ingresos totales, y de la pesca, que supone el 90 % de sus exportaciones. De ahí que Egede defienda la importancia de «diversificar» la economía, desarrollando más el turismo, el negocio de las materias primas y el «potencial» en energía hidráulica y verde.

El presidente groenlandés reiteró sus críticas a Dinamarca y sostuvo que la denominada Mancomunidad del Reino, en la que también están incluidas las Islas Feroe, no es tal, sino que su país está «bajo» el dominio de Copenhague, y la Constitución danesa lo deja «claro». No descartó sin embargo que una Groenlandia independiente pueda firmar un tratado de libre asociación con Dinamarca en el futuro, o con otros países occidentales. «No quiero excluir ninguna posibilidad, pero sería dentro de la alianza occidental. Hay unas cuestiones de seguridad en las que necesitamos aliarnos con otros países con los que ya formamos una alianza», afirmó en la entrevista, grabada antes de las últimas palabras de Trump sobre esta isla ártica.

Trump afirmó este domingo en un posteo en su red Truth Social que «apoya firmemente el derecho de Groenlandia a determinar su propio futuro», sin aludir a las elecciones de este martes. «Si así lo deciden, ¡les daremos la bienvenida como parte de la Mayor Nación nunca habida en el Mundo, los Estados Unidos de América!», escribió Trump, que aseguró que seguirá «PROPORCIONANDO SEGURIDAD, como hemos hecho desde la II Guerra Mundial, y estamos dispuestos a INVERTIR BILLONES DE DÓLARES para crear empleos y HACERLOS RICOS», escribió.

El 85 % de los groenlandeses rechaza formar parte de Estados Unidos y aunque la mayoría está a favor de la independencia, no quiere perder su actual nivel de vida, según un sondeo difundido hace un mes y medio por el diario groenlandés Sermitsiaq y el danés Berlingske. El IA de Egede ha gobernado los últimos tres años en coalición con el socialdemócrata Siumut, un modelo que se podría repetir, de acuerdo con el único sondeo electoral, realizado a finales de enero.