Una huelga convocada sin previo aviso por el sindicato ver.di para los servicios de asistencia en tierra paraliza desde la mañana de este domingo el aeropuerto de Hamburgo, sólo un día antes del paro anunciado en este y otros diez aeródromos alemanes, entre ellos los de Fráncfort, Múnich y Berlín. «Sin plazo de preaviso, el sindicato ver.di ha convocado a los servicios de asistencia en tierra del aeropuerto de Hamburgo a una huelga inmediata este domingo 9 de marzo. Por este motivo, el aeropuerto permanece cerrado y no habrá salidas ni llegadas durante todo el día», puede leerse en la página en internet del aeródromo.

El aeropuerto ruega a todos los pasajeros afectados por cancelaciones o con dudas sobre su vuelo ponerse en contacto con su compañía aérea y no acudir al aeródromo. «Mañana, lunes 10 de marzo, ver.di también ha convocado una huelga en varias áreas del aeropuerto, incluidas la asistencia a los aviones y los controles de seguridad de pasajeros. En consecuencia, también mañana se prevén considerables perturbaciones en las operaciones de vuelo», advierte.

«En principio, para hoy había programadas 144 llegadas y 139 salidas, de las cuales sólo pudieron efectuarse unos 10 vuelos esta mañana», señaló una portavoz aeroportuaria, citada por el diario 'Bild'. Lars Stubbe, secretario sindical, negó que la huelga no hubiera sido anunciada al afirmar que se informó al aeropuerto «con media hora de antelación, como exige la ley». «Las negociaciones salariales están estancadas . Por eso ejercemos presión. El objetivo de la huelga es causar daños económicos», afirmó. El viernes ver.di convocó una huelga de advertencia para el lunes próximo en once aeropuertos alemanes para reclamar mejoras salariales para los empleados que trabajan en el sector público y en los servicios de asistencia en tierra. «Después de dos rondas de negociaciones, la patronal pública no ha hecho una oferta adecuada. Por eso recurrimos ahora al último recurso: la huelga.

En los aeropuertos de Múnich, Stuttgart, Fráncfort, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín-Brandeburgo y Leipzig-Halle haremos huelga el 10 de marzo de 2025 para luchar por salarios justos y mejores condiciones», anunció el sindicato en un comunicado. Según la Asociación de Aeropuertos Alemanes (ADV), en total se cancelarán más de 3.400 vuelos y unos 510.000 pasajeros se verán afectados. En la actual ronda de negociaciones ya se convocaron huelgas de advertencia en los aeropuertos de Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Múnich, que llevaron a muchos vuelos cancelados.

Con esta nueva huelga el lunes, el sindicato busca para los empleados un aumento salarial del 8 %, pero de al menos 350 euros al mes, así como negociar tres días libres adicionales, además de primas por trabajar en horarios poco favorables y que supongan una carga adicional. Además, ver.di exige un aumento de 200 euros mensuales para los salarios de las personas en formación y en prácticas.