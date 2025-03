El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, advirtió de que «todo el mundo debe prepararse» para la imposición de aranceles y señaló que la única forma de evitarlos es aplicar tarifas «recíprocas» o trasladando la producción a territorio estadounidense. «Si quieren evitar o reducir los aranceles, simplemente pueden eliminar o reducir los que imponen a nosotros. Es una cuestión de equilibrio e igualdad. Es una forma justa y razonable de ver las cosas», afirmó en una entrevista con el diario italiano 'Repubblica'.

«Todo se trata de reciprocidad y equidad: los trataremos como ellos nos tratan a nosotros», añadió. La Casa Blanca anunció el martes que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el 2 de abril contra países que Washington considere que aplican barreras arancelarias y no arancelarias contra sus bienes y servicios. El secretario de Comercio también insistió en que las empresas extranjeras que trasladen sus fábricas a EE.UU. no estarán sujetas a estas tarifas: «Si produces en EE.UU., no pagas aranceles».

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha apostado por activar aranceles para corregir lo que considera déficits comerciales injustos para Washington, atraer inversión extranjera y, sobre todo, como medida de presión contra México, Canadá y China para reducir el flujo de fentanilo que entra por las fronteras estadounidenses. Según Lutnick, esta estrategia también fortalecerá la economía estadounidense porque generará más empleo y consolidará la política de «America First». «Ha llegado el momento de cambiar el modelo económico internacional vigente desde los acuerdos de Bretton Woods», afirmó. El secretario de Comercio aseguró que los aranceles que entrarán en vigor el 2 de abril generarán «inversiones enormes que impulsarán el crecimiento, ofrecerán grandes oportunidades de empleo y revitalizarán el sector manufacturero estadounidense».

«Cuidar de los trabajadores estadounidenses y tratar a nuestros socios comerciales de manera justa es nuestra prioridad. No buscamos ser injustos, sino exactamente lo contrario: ser justos. La clave es la reciprocidad: si nos tratas bien, te trataremos bien», señaló. Asimismo, negó que los aranceles vayan a generar inflación y argumentó que el verdadero problema es la impresión de dinero: «Si dejamos de imprimir dinero, los precios bajarán, al igual que las tasas de interés».

En cuanto a la relación con la Unión Europea, Lutnick aseguró que han tenido «buenas conversaciones» y que existe la posibilidad de «avanzar juntos» hacia un sistema basado en la «reciprocidad justa». «Las oportunidades para dos economías tan grandes como la de la UE y EE.UU. son enormes si logramos superar la absurda burocracia y las injusticias del sistema actual». Por ello, consideró fundamental eliminar «regulaciones innecesarias y obstáculos costosos» para facilitar el comercio libre y justo entre EE.UU. y Europa, y afirmó que, si se logra, ambos verán un «crecimiento significativo».