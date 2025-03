El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que Israel está decidido a «lograr el éxito y la victoria» en los «siete frentes» que tiene abiertos, en referencia a los conflictos contra milicias regionales en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán.

Durante su intervención en la ceremonia de nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras la dimisión de Herzi Halevi por su «responsabilidad» en no poder evitar el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás, Netanyahu reiteró la lucha de Israel contra las que definió como «ramas terroristas de Irán».

Netanyahu aseguró que su país está aumentando su capacidad de producir armas para afrontar los conflictos en los que está inmerso, abordando tantos sus necesidades actuales como las futuras. «Esto reducirá la presión de la dependencia de factores externos y abordará simultáneamente las necesidades de las operaciones actuales y futuras», dijo el mandatario durante la ceremonia de nombramiento.

Además el nuevo jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió este miércoles que el grupo islamista Hamás «aún no ha sido derrotado», en un discurso con motivo de su ceremonia de nombramiento. «La organización terrorista asesina Hamás ha sufrido un duro golpe, pero aún no ha sido derrotada. La misión aún no ha sido completada», aseguró el nuevo jefe del Estado Mayor israelí. Zamir tomó el relevo de Herzi Halevi, que anunció su dimisión en enero de este año por el fracaso militar que permitió a miles de milicianos palestinos, liderados por Hamás, lanzar un ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron secuestradas.