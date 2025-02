El Partido Popular de Austria (OVP), el Partido Socialdemócrata de Austria (SPO) y el partido liberal NEOS han alcanzado un acuerdo de coalición para formar gobierno, dejando finalmente fuera del Ejecutivo al ultraderechista Partido de la Libertad (FPO), el más votado en las elecciones del pasado 29 de septiembre.

Los líderes del OVP, Christian Stocker; el SPO, Andreas Babler; y el NEOS, Beate Meinl-Reisinger, han presentado este mismo jueves ante el Parlamento el acuerdo de gobierno, titulado 'Hacer lo correcto ahora. Por Austria'. Las partes han pactado así que el OVP y el SPO cuenten con seis Ministerios cada uno, mientras que el NEOS contaría con dos de estas carteras, si bien las formaciones seguirán debatiendo la composición exacta del Ejecutivo de cara a los próximos días, tal y como ha recogido el diario 'Die Presse'.

El acuerdo subraya además que el país ha logrado históricamente más progresos «a partir del consenso, la cooperación y la confianza» e incluye medidas para consolidar los Presupuestos durante un periodo de siete años, así como un endurecimiento de la ley de asilo, incluida la suspensión inmediata de la reunificación familiar. En este sentido, las partes han puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir el uso del velo islámico a las niñas menores de catorce años, una decisión que han enmarcado en su paquete de medidas migratorias y de integración.

El programa, presentado de forma conjunta en Viena, la capital del país, subraya que el objetivo es «proteger a estas niñas de la segregación y la opresión» que implica llevar este tipo de velo religioso. Asimismo, los conservadores, socialdemócratas y liberales han dispuesto que los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas sean «detenidos en centros específicos para evitar su fuga y garantizar su deportación», al tiempo que han abogado por frenar «cuanto antes» el flujo de familiares de solicitantes de asilo.

No obstante, el texto señala la necesidad de «disponer de alojamientos que cumplan con las necesidades de los menores migrantes», unas políticas que se enmarcan en una reforma respaldada por gran parte de los partidos austriacos tras los últimos atentados registrados en el país. «En los momentos decisivos de la historia siempre ha acabado por demostrarse que el consenso y el pragmatismo no tienen por qué implicar estancamiento», ha aseverado Stocker durante una rueda de prensa en la que el líder de los socialdemócratas ha recordado al país que está «atravesando un momento difícil». Mientras, los liberales han asegurado que «no serán años fáciles».

Estos tres partidos informaron el sábado al presidente del país, Alexander van der Bellen, de su intención de lograr un acuerdo de coalición, tras lo que el mandatario destacó que se había producido «un verdadero avance» que situaba las negociaciones en la «recta final». Van der Bellen subrayó entonces la «necesidad urgente» de concretar un acuerdo de gobierno ante la situación presupuestaria y geopolítica y también «por la sensación general en el país» y la necesidad de «generar nueva confianza».

Por su parte, el secretario general del ultraderechista FPO, Michael Schnedlitz, criticó la apertura de negociaciones y habló incluso del «mayor fraude electoral de la historia política reciente», ante la expectativa de que la formación fuera apartada por sus posiciones radicales a pesar de haberse impuesto en las urnas. El FPO fue el partido más votado en septiembre (28,8 por ciento), seguido del OVP (26,3 por ciento), el SPO (21,1 por ciento), NEOS (9,1 por ciento) y Los Verdes (8,2 por ciento). El Parlamento, integrado por 183 representantes, está formado por 57 diputados del FPO, 51 del OVP, 41 del SPO, 18 de NEOS y 16 de Los Verdes.