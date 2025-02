Varios muertos, casas quemadas y numerosos desplazados por un nuevo ataque de bandas en Haití

Un nuevo ataque de la coalición de bandas Vivre Ensemble (Vivir Juntos) causó en las últimas horas varios muertos en Delmas 30, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, mientras numerosas personas abandonan el barrio huyendo de la violencia.

La población deja masivamente esa área para ir hacia campamentos de desplazados u otras zonas que aún no están bajo control directo de las bandas armadas, en medio de casas incendiadas y los intensos tiroteos que se registran desde la pasada madrugada.

En las imágenes que circulan por las redes sociales puede verse cómo por la autopista de Delmas algunas personas transportan muertos en carretillas, mientras que otras escapan con sus pertenencias a la cabeza y niños de la mano.

Con este ataque, en el que algunas personas fueron asesinadas dentro de sus propias casas, las bandas que forman parte de Vivre Ensemble, dirigida por el expolicía Jimmy Chérizier alias 'Barbecue', marcan el territorio conquistado, lo que constituye una amenaza para las zonas limítrofes, cuyos vecinos también empiezan a huir.

Las bandas siguen apoderándose de territorios, a pesar de la presencia desde junio de 2024 de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, sin que la situación de seguridad apenas haya mejorado.

Ante la inseguridad reinante en la parte baja de la ciudad de Puerto Príncipe, la embajada de Francia en Haití permanece cerrada al público.

Todo ello se produce después de que el domingo pasado muriera un oficial keniano durante una operación contra las bandas llevada a cabo por la MSS y la Policía Nacional de Haití (PNH) en la base de Gran Griff, en el departamento de Artibonite (oeste del país).

El efectivo falleció en un hospital a causa de las heridas sufridas, convirtiéndose en el primer miembro de la misión liderada por Kenia que muere y en el segundo oficial de esa nacionalidad herido desde el inicio del despliegue.

Las muestras de condolencia se suceden y, así, la embajada de Estados Unidos en Haití manifestó su pesar por el fallecimiento del efectivo y aseguró, en un breve comunicado, que seguirá apoyando a la misión multinacional y a la PNH en su objetivo de restablecer la seguridad.

Los operativos contra las bandas continúan y la Policía Nacional informó este martes de que abatió a cinco pandilleros y decomisó tres armas en la comuna de Leogane, en el sur de Puerto Príncipe, durante una operación llevada a cabo el lunes por las unidades de élite SWAT y la Unidad Temporal Antibandas (UTAG).

La seguridad condiciona las elecciones y la transición

Al cumplir sus 100 primeros días al frente del Gobierno, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, subrayó en un discurso que "la seguridad es la condición para el éxito de la transición. No habrá recuperación económica sin seguridad. No habrá referéndum sin seguridad. No habrá elecciones sin seguridad".

"Nos comprometemos firmemente a permitir que la Policía, las Fuerzas Armadas, la MSS y la justicia pongan a las bandas en su verdadero lugar. Estamos en guerra contra las bandas. Esta guerra requiere de muchos recursos", dijo.

Por ello, anunció que se trabaja en un "presupuesto rectificativo" para poner coto a la violencia: "La herencia de la inseguridad es muy pesada, pero hoy día hay estrategias, voluntad y medios que se están movilizando" para acabar con esa situación.

"Nuestro compromiso con el restablecimiento de la seguridad se caracteriza por una inversión masiva en equipos para la PNH y una mejor atención a los policías y empleados civiles" de ese cuerpo, agregó.

La seguridad y la situación humanitaria, el referéndum constitucional, la celebración de comicios, la recuperación económica, la justicia y el Estado de derecho constituyen los cinco grandes proyectos del Gobierno, según el primer ministro, quien insistió en que "las elecciones constituyen el objetivo final de la transición, mientras que la seguridad es la condición".

En 2024, según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.