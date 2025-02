Las elecciones generales en Alemania, en las que están llamados a votar casi 60 millones de ciudadanos, transcurren con calma, en una jornada en la que ya votaron numerosos alemanes en diferentes puntos del país, entre ellos el candidato a la reelección, el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, y el favorito a sucederle como jefe de Gobierno, el conservador Friedrich Merz.

Scholz votó acompañado de su esposa, Britta Ernst en un colegio de su circunscripción en Potsdam, en el estado federado de Brandeburgo (este), después de salir a correr en el inicio de una jornada clave para su supervivencia como político al más alto nivel y con todos los sondeos, que le dan a su Partido Socialdemócrata (SDP) en torno al 15 % de los votos, en su contra.

«Acuda a votar. Por un salario mínimo más alto, por rebajas fiscales para la gran mayoría, por pensiones estables e inversión en buenos empleos y en nuestra seguridad. Por un gobierno estable y la cohesión social en nuestro país», escribió después en su cuenta de diputado en la red social X. Merz, confiado con hasta un 30 % de apoyos para su partido en los sondeos, acudió a votar acompañado de su esposa, Charlotte, a su colegió electoral en Niedereimer, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste), donde antes y después de depositar su papeleta compartió algunas palabras con algunos vecinos.

«Cada voto cuenta ahora: les pido su confianza. Envía una señal a favor del cambio político que se necesita urgentemente», escribió más tarde en X el político conservador. Los otros candidatos a canciller con más peso, la líder de la ultradrechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, y el ecologista Robert Habeck, ya votaron por adelantado. Todos los políticos se trasladarán ahora a la capital alemana, donde aguardarán junto a sus equipos los sondeos a pie de urna que se publicarán pocos minutos después del cierre de los colegios electorales a las 17.00 GMT. Tranquilidad en los colegios berlineses En el colegio 517 de Tempelhof-Schöneberg, en el sur de Berlín, un interventor de mesa señaló que de momento la jornada transcurre de manera tranquila y sin incidentes.

«Espero de estas elecciones que todo vaya a mejor, también en Europa», declaró una votante de cincuenta años, con acento eslavo y que no quiso dar su nombre. Helmut, jubilado expresó su esperanza de que haya un cambio de gobierno «después del caos de los últimos tres años» con el Gobierno tripartido de Scholz, Los Verdes y los liberales. «Era difícil gobernar con tres partidos y el Partido Liberal (FDP) que bloqueaba todo. Me preocupa que haya un giro a la derecha, pero confío en que no», agregó. En medio del auge de la ultraderecha, que puede duplicar sus votos en estas elecciones hasta un 21 % y un endurecimiento del debate en torno a la migración por parte sobre todo de los conservadores, para Hasan, nacido en Alemania y tercera generación de inmigrantes, «las cosas tienen que cambiar».

«La ultraderecha se ha normalizado de nuevo. Pero no me preocupa que puedan gobernar. Hablan mucho y hacen muchas promesas, pero cerrar las fronteras es impracticable. Quizá es bueno que gobiernen y se demuestre que no pueden hacer lo que dicen y no son tan fieros». Dijo no querer un Gobierno de la CDU «que siga con la guerra en Europa», y se mostró convencido de que «no hay que seguir armando a Ucrania, porque Rusia y Estados Unidos ya están negociando y Alemania no tiene voz en este asunto de todas formas». Indecisos hasta el último momento Irina, de 40 años y con dos hijos, seguía indecisa hasta el sábado y estaba por votar a un partido pequeño, aunque existía el riesgo de que no entrara en el Parlamento.

De los pequeños partidos las encuestas solo dan posibilidades de entrar en el Parlamento a La Izquierda, en tanto que no está seguro que puedan tener representación la izquierda populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y los liberales. «Pero ayer vi el debate (en la televisión) y me pareció que Scholz lo hizo bien y he acabado votando por él», reveló. En el céntrico barrio de Moabit, en Berlín occidental, no hay ajetreo, pero en una panadería se han agotado los panecillos más temprano que de costumbre, lo que permite pensar que mucha gente ha votado y luego ha pasado por allí para llevar algo para el desayuno. Dentro de uno de los cuatro colegios electorales, Nicholas, de 35 años, indica que ha votado siempre por el SPD.

«Hay un 27 % de indecisos, ya veremos qué pasa», dice al ser confrontado con el hecho de que las encuestas otorgan a los socialdemócratas solo el tercer puesto. Otros tienen el deseo claro de dar una señal con su voto contra la ultraderecha. «En estas elecciones no tiene sentido votar por una partido que no va a entrar al Parlamento; hay que escoger entre los que van a entrar y han mostrado una clara distancia ante la AfD», dice Jonas.