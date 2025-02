El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este miércoles «dictador» a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y le advirtió de que, si no actúa «rápido», su país podría desaparecer. «Un dictador sin elecciones, Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país», escribió Trump en su red social, Truth Social, en la que también afirmó que está «negociando con éxito» el fin de la guerra en Ucrania con Rusia.

Zelenski, que fue elegido presidente en 2019, podría haberse presentado a la reelección en unos comicios que deberían haberse celebrado en marzo o abril de 2024, pero no han tenido lugar debido a la imposición de la ley marcial por la guerra. Trump consideró que «lo único» en lo que Zelenski era bueno era en «manejar a su antojo» al expresidente de EE.UU. Joe Biden (2021-2025), quien se distinguió por su apoyo a Ucrania y por haber presentado un frente unificado ante Rusia, coordinándose con la Unión Europea en sanciones y ayuda militar.

«Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo 'TRUMP' y la Administración Trump pueden hacer», subrayó el líder estadounidense.

Una subida de tono

El mensaje de Trump supone una subida de tono después de que el martes ya culpara a Ucrania de haber «iniciado» la guerra con Rusia y ridiculizara a Zelenski como un negociador ineficaz y «sumamente incompetente», afirmando que el país debería haber alcanzado un acuerdo tras tres años de conflicto.

«Pensadlo bien: un cómico de éxito moderado, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo por qué haber empezado, pero que él, sin EE.UU. y sin 'TRUMP', nunca podrá resolver», escribió Trump. Trump, que ha sido muy crítico con la cantidad de dinero que EE.UU. ha enviado a Ucrania, aseguró que el país ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa en esta causa y se preguntó por qué su antecesor, Joe Biden, al que despectivamente llama «Sleepy Joe Biden», no exigió un reparto más equitativo del gasto.

En realidad, los países europeos, incluyendo la Unión Europea, han enviado más ayuda a Ucrania que EE.UU., con una asignación de 132.000 millones de euros frente a los 114.000 millones de Washington, aunque este sí supera a Europa en la entrega de ayuda militar, según datos oficiales. «Esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Tenemos un gran y hermoso océano que nos separa», afirmó Trump, repitiendo una idea que ha expresado en otras ocasiones y que refleja su visión aislacionista de EE.UU. debido a su situación geográfica.

El dinero «desaparecido»

Pese a las grandes sumas de dinero enviadas por EE.UU. a Ucrania, Trump criticó que Zelenski haya admitido que «la mitad» del dinero que se le ha enviado está «DESAPARECIDO».

Esos comentarios del presidente hacen referencia a una entrevista que Zelenski concedió a la agencia Associated Press el 2 de febrero, en la que afirmó que de los 177.000 millones de dólares que se decía que EE.UU. había destinado a Ucrania, su país solo había recibido 75.000 millones. Sus declaraciones generaron confusión y llevaron a algunos medios a cuestionar qué había sucedido con los 100.000 millones restantes que supuestamente estaban «desaparecidos». En realidad, según el centro de pensamiento Center for Strategic and International Studies (CSIS), solo una parte del dinero que EE.UU. asigna a la guerra en Ucrania queda bajo control ucraniano, ya que gran parte de los fondos se destinan a otras actividades relacionadas con el conflicto de manera indirecta, como el entrenamiento de tropas ucranianas.

Por último, Trump concluyó su publicación con críticas tanto a Zelenski como a Biden y a Europa. «Biden nunca lo intentó, Europa ha fracasado en lograr la paz y Zelenski probablemente quiera que el 'grifo de dinero' siga abierto. Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible, su país está devastado y MILLONES han muerto innecesariamente. Y así continúa…», sentenció. La relación entre Trump y Zelenski se ha agriado a raíz de las conversaciones mantenidas el miércoles en Arabia Saudí entre una delegación estadounidense y representantes rusos para poner fin a la guerra, en las que ni Ucrania ni sus aliados europeos participaron.