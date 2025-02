Zelenski no aceptará lo pactado entre EEUU y Rusia en Arabia Saudí

Ucrania no estará presente en las negociaciones de paz acordadas por Trump y Putin. Así lo ha anunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que su país «no reconocerá las conclusiones de la reunión entre Rusia y Estados Unidos».

«No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos», ha dicho el mandatario en una rueda de prensa online desde Abu Dabi.

De esta manera, Zelenski presiona a Trump para que finalmente este le permita sentarse en la mesa de reunión. «Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados», ha añadido sobre la futura negociación en Riad, la capital saudí.

El líder ucraniano también ha aprovechado para incidir en el hecho de que a su país se le ofrezcan garantías de seguridad, como la adhesión a la OTAN.