El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu reafirmó este domingo durante una reunión del Gobierno tras su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su compromiso con los objetivos comunes entre ambas naciones, entre los que destacó el plan del presidente Donald Trump para garantizar «una Gaza completamente diferente». «Estamos comprometidos juntos con objetivos comunes. No sólo la liberación de los rehenes (70 secuestrados el 7 de octubre y tres con anterioridad); la eliminación de Hamás y, por supuesto, garantizar que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel, además del plan del presidente que dice que habrá una Gaza completamente diferente», dijo el mandatario.

Aún no han trascendido los detalles sobre el plan del presidente de Estados Unidos para Gaza, si bien insinuó tras el encuentro entre ambos en Washington que pretendía controlarla para convertirla en la «Riviera de Oriente Medio» y planteó el desplazamiento de su población a otros países vecinos. Netanyahu repitió que esta situación de sintonía con Trump pone a Israel «en una situación en la que no se ha encontrado desde su fundación»: «No había tales oportunidades, no había tal asociación y no había potencial tanto para eliminar las amenazas como para traer realmente oportunidades con las que simplemente no soñábamos».

Ante el gabinete, el primer ministro aseguró que antes de la administración de Trump Israel se enfrentó a otras «mucho menos comprensivas» que le presionaron para hacer «concesiones peligrosas», si bien no se refirió directamente al predecesor del magnate, Joe Biden.

Netanyahu se reunió esta mañana con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su primer viaje a Oriente Medio desde que asumió el cargo en enero. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense llegó anoche a Israel tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich y como parte de una gira que también lo llevará a Arabia Saudí, donde está previsto que se reúna con funcionarios rusos para iniciar negociaciones hacia el fin de la guerra en Ucrania, informó este sábado la CNN.