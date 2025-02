El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, dijo este sábado que Ucrania debería buscar alianzas comerciales y empresariales con Estados Unidos para garantizar su seguridad de cara al futuro.

En una mesa redonda junto a sus homólogos de Francia, Alemania y Polonia sobre el nuevo rol geopolítico de Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Lammy dijo que animaría a Donald Trump y a los ucranianos a «considerar con detenimiento un acuerdo profundo para las próximas generaciones».

De acuerdo con Lammy, el mejor pacto y garantía de seguridad para Ucrania tras casi tres años de conflicto con Rusia es «vincular la capacidad de defensa empresarial de la industria estadounidense a su futuro» y esto llevaría al presidente ruso, Vladímir Putin, a «sentarse y escuchar». Asimismo, el titular laborista recalcó que el Reino Unido está comprometido a ampliar su gasto de defensa, desde el 2,3 % actual hasta el 2,5 %, como piden la OTAN y Estados Unidos.

Lammy aseguró que el 53 % del gasto militar británico se destina hacia Ucrania y recordó que el Reino Unido ha firmado recientemente un acuerdo de 100 años con Ucrania y se ha comprometido a aportar 3.000 millones de libras anuales por tanto tiempo como dure el conflicto. «Europa debe hacer más», dijo Lammy, que aunque destacó que el 60 % de la ayuda total de Ucrania proviene de Europa, añadió que el apoyo en el conflicto ucraniano solo suponía actualmente el 0,01 % del PIB combinado de los países del continente.

Preguntado por una posible adhesión de Ucrania a la OTAN, Lammy afirmó, repitiendo las palabras del primer ministro británico, que el camino de Kiev hacia la Alianza es «irreversible» y «el mejor mecanismo y el más barato para asegurar la paz» no solo en Europa, sino en todos los países socios. «Si Ucrania fracasara, los costes serían considerablemente mayores. Durante la Guerra Fría y en años posteriores, gastamos una media del 7 % del PIB en defensa. No piensen que el hecho de no afrontar el reto ahora nos ahorraría dinero en el futuro», advirtió el británico.

En un momento de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para poner fin a un conflicto de cerca de tres años, Lammy abogó por llegar a un acuerdo en el que Ucrania y el resto de países tengan la garantía de que «si Rusia rompe las reglas, podremos actuar y que eso sea una amenaza suficiente» para evitarlo. «Sabemos que esta es la línea de combate no solo para Ucrania, sino para Europa. También sabemos que, incluso aunque lleguemos a una paz negociada, Putin no se va a marchar», añadió.