Según el analista internacional y exmiembro del servicio de inteligencia hebrea, Avi Melamed, la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Hamás en referencia a la liberación de rehenes israelíes sigue resonando con fuerza en las esferas diplomáticas del mundo árabe. Melamed afirma que este ultimátum apercibe de forma clara que la estrategia de EE.UU. hacia Oriente Próximo se aleja de las premisas tradicionales, que a menudo han llevado a ciclos de violencia.

A pesar de la tensión reinante, el experto considera que los islamistas palestinos cumplirán este próximo sábado con su parte del trato, ya que ven a los rehenes como una moneda de cambio crucial que ayuda a mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza y reforzar su posición política mediante la liberación de prisioneros de las cárceles israelíes. La posición dura de Estados Unidos obliga, según su prisma, al mundo árabe a «enfrentar la realidad de que su enfoque tradicional de retórica y consignas huecas con respecto a los milicianos apoyados por Irán no es aceptable».

Melamed destaca que, si bien el plan de reconstrucción de Egipto para Gaza no aborda la necesidad de eliminar el gobierno de los islamistas palestinos, la próxima reunión de la Liga Árabe del 27 de febrero tendrá que poner sobre la mesa soluciones reales. Esto incluye no sólo financiar y coordinar la milmillonaria reconstrucción de Gaza, sino también establecer estrategias para «garantizar que Hamás no pueda continuar con su actividad y dictar su agenda violenta, como lo ha estado haciendo durante las últimas cuatro décadas».

El llamamiento de Cruz Roja

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja se pronuncia sobre el imperativo de que se respete el cese de hostilidades en Gaza para preservar la vida y la dignidad humanas. Advierten que durante las tres semanas de cese de hostilidades, se han salvado innumerables vidas y la población palestina de Gaza ha podido tener un respiro de la violencia y acceso a asistencia humanitaria vital.

La organización internacional asevera que cualquier retroceso supondría el riesgo de que la población vuelva a caer en la desdicha y la desesperación que caracterizaron los últimos dieciséis meses. Por tanto, instan a las partes a mantener el acuerdo para que los esfuerzos cruciales puedan continuar, ya que cientos de miles de vidas dependen de ello.

El Comité Internacional de la Cruz Roja reafirma de este modo su compromiso de oficiar de intermediario humanitario, a solicitud de las partes, para contribuir a la implementación del acuerdo y facilitar la liberación en condiciones dignas de rehenes y detenidos, así como para aportar apoyo material y de recursos esenciales en Gaza. Además, instan una vez más a que todos los rehenes sean liberados de manera digna y segura, a que llegue más ayuda a Gaza y a que sus profesionales y voluntarios tengan acceso a todos los rehenes y personas detenidas.