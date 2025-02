El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha amenazado con «imponer sanciones» e incluso con «acciones militares» para presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que acepte un acuerdo sobre la guerra en Ucrania.

En una entrevista con The Wall Street Journal (WSJ), el vicepresidente estadounidense subraya además que Ucrania debe tener «independencia soberana» y agregó que el acuerdo que surja de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania será sorprendente. Vance explicó al diario que la opción de enviar tropas estadounidenses a Ucrania si Moscú no negocia de buena fe sigue «sobre la mesa», lo que supone un tono mucho más duro que el del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien el miércoles sugirió que Estados Unidos no comprometería fuerzas militares.

«Hay herramientas económicas para ejercer influencia, por supuesto que hay herramientas militares para ejercer influencia» que Estados Unidos podría usar contra Putin, aclaró Vance. La entrevista se produce horas después de que el presidente Donald Trump dijera que comenzaría a negociar con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. «El presidente (Trump) no va a entrar en esto tapándose los ojos», enfatizó Vance.

«Va a decir: 'Todo está sobre la mesa, lleguemos a un trato'». Vance tiene previsto hablar este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), una reunión de líderes mundiales para debatir las amenazas globales. Los funcionarios europeos, que se esfuerzan por conseguir reuniones bilaterales con Vance, esperan que la primera visita de alto nivel de la administración Trump inicie una nueva etapa de cooperación con Estados Unidos en un momento de agitación mundial y que Vance ofrezca detalles sobre el plan para poner fin a la guerra en Ucrania, recuerda el WSJ.

En cambio, Vance dijo que les diría a los líderes que Europa debe aceptar el auge de los partidos populistas, detener la migración masiva y frenar las políticas progresistas. «Se trata realmente de la censura y de la migración, de este miedo que tenemos el presidente Trump y yo de que los líderes europeos están un poco aterrorizados de su propia gente», dijo Vance, y agregó que instaría a los políticos alemanes a trabajar con todos los partidos, incluido el partido de extrema derecha y antiinmigrante Alternativa para Alemania.