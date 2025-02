El malestar es mayúsculo en Bruselas y la mayoría de capitales europeas, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos emprende por su cuenta y riesgo la negociación con Rusia para finiquitar la invasión del país vecino decretada por Vladímir Putin hace casi tres años. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha proferido este jueves que si Ucrania decide resistir, los Veintisiete propondrán nuevas iniciativas para apoyarla. «Cualquier acuerdo sobre Ucrania a nuestras espaldas no funcionará», ha afirmado la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión.

La estonia desliza además una crítica velada al posicionamiento maximalista de Trump, al afirmar que «regalar cosas antes del comienzo de las negociaciones» no parecen buenas prácticas, y desde luego este tipo de bálsamos no surtirán el efecto deseado con Putin. La mención parece clara y refiere al punto desvelado que enmarcaría un nuevo diseño fronterizo en distintas zonas de la actual Ucrania, algo que Kiev se obstina en rechazar.

En concreto, en redes sociales, Kallas ha revelado que en las últimas horas se ha reunido con el ministro de Defensa ucraniano, y este le ha transmitido que «se mantienen firmes y no renunciarán a su libertad ni a su territorio». «Europa también se mantendrá firme y seguirá apoyando a Ucrania en su lucha» ha enfatizado.

De otro lado, no debe haber una paz impuesta en Ucrania a pesar de que cualquier solución al conflicto debe implicar a Estados Unidos, según ha reconocido el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista con 'Politico'. «Para mí está muy claro que no debe haber ninguna solución que no implique también a Estados Unidos», señaló el primer ministro alemán que añadió que «la siguiente tarea es garantizar que no haya una paz impuesta». Recordemos que este pasado miércoles el presidente Donald Trump discutió el fin de la guerra en Ucrania en sendas llamadas telefónicas con el presidente de Rusia, y su homólogo Volodímir Zelenski.