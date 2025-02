El grupo islamista Hamás denuncia que el volumen de ayuda humanitaria que entró en Gaza está «lejos del mínimo requerido», ya que en el norte de la Franja ingresaron menos de la mitad de los 6.000 camiones que se suponía que llegarían desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel hace 20 días.

En un comunicado difundido este viernes por la oficina de medios del Gobierno Gaza, que Hamás controla, se informó de que el total de camiones que entraron en la Franja en este tiempo fueron 8.500 cuando deberían haber sido 12.000.

«Las catastróficas condiciones humanitarias en Gaza continúan deteriorándose peligrosamente, mientras Israel continúa posponiendo las cosas y dudando en implementar el protocolo humanitario del acuerdo, a pesar de la claridad de sus disposiciones, la definición de las necesidades y prioridades requeridas y la estipulación clara de plazos específicos», acusa el documento. Hamás criticó también la calidad de la ayuda que llegó en los camiones, que en su mayoría portan frutas, verduras y bienes secundarios como fideos instantáneos, chocolate o patatas fritas que, según la organización, supone una «clara manipulación» de las necesidades y prioridades de socorro y refugio en la zona.

En términos de alojamiento, se necesitan 200.000 tiendas de campaña y 60.000 casas móviles, pero la ayuda que llegó no superó el 10 % de las tiendas y no se llevaron casas móviles, aseguró el comunicado. Recordó que el acuerdo de alto el fuego estipula que cada día ingresarían 50 camiones con combustible para operar hospitales e instalaciones básicas, pero no se han superado los 15 camiones diarios, lo que mantiene paralizado el trabajo en los hospitales.

Además, denuncia que Israel se muestra reacio a llevar equipos médicos, dispositivos, combustible médico y hospitales de campaña a Gaza y no ha retirado los heridos y enfermos de la zona. Como resultado de la demora en los traslados, 100 niños enfermos murieron y el 40 % de los pacientes renales fallecieron por la incapacidad de los hospitales para hacer diálisis. Israel impide también la entrada de generadores eléctricos, paneles solares, baterías, cables y tanques de agua y dificulta la coordinación para llevar suministros que restablezcan parcialmente las redes de agua y alcantarillado en el norte de la Franja, informó Hamás.

El comunicado aseguró que los equipos que trabajan en Gaza carecen de material pesado y maquinaria para retirar los 55 millones de toneladas de escombros, lo que imposibilita la apertura de calles y la retirada de cuerpos. Por ello, el Gobierno gazatí pidió a los mediadores internacionales del acuerdo que presionen a Israel para que implemente lo estipulado en el alto el fuego y exigió que se celebre una conferencia internacional para la reconstrucción de la Franja.