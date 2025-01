El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó que el choque entre un helicóptero militar y un avión con 60 pasajeros y cuatro tripulantes no fuera evitado. «La noche estaba CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!», escribió en su red social, Truth Social.

EL líder republicano subrayó que el avión «se encontraba en una perfecta y rutinaria línea de aproximación al aeropuerto» Ronald Reagan de Washington y que «el helicóptero se dirigió directamente hacia el avión durante un largo periodo de tiempo». En un comunicado previo difundido por la Casa Blanca y en un tono más comedido, Trump afirmó que había sido informado detalladamente de lo sucedido. «Que Dios bendiga sus almas. Gracias por el increíble trabajo realizado por nuestros socorristas. Estoy monitoreando la situación», sostuvo. El vuelo 5342 de American Eagle, una aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, se dirigía de Wichita, Kansas, a Washington D.C. cuando, con 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo, chocó con un helicóptero militar y cayó en el río Potomac.