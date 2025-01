Mariann Edgar Budde, obispa de la Catedral Nacional de Washington, ha instado al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a «tener misericordia con la gente del país que tiene miedo», en particular, las personas migrantes y los miembros de la comunidad LGTBI. «Permítame hacer una última súplica, señor presidente: millones han depositado su confianza en usted y, como le dijo a la nación ayer, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro señor, le pido que tenga misericordia con la gente de nuestro país que tiene miedo», ha declarado durante una ceremonia que clausura la investidura de Trump como 47º presidente de Estados Unidos.

Dirigiéndose directamente al magnate, que estaba sentado en primera fila junto al vicepresidente, JD Vance, y las primera y segunda damas, Budden ha defendido que «hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas». Asimismo, la obispa se ha referido a «las personas que recogen nuestros productos y limpian nuestras oficinas, que trabajan en granjas avícolas y lavan los platos en sus restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales».

«Puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los migrantes no son criminales. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas», ha añadido. Estas palabras se producen después de que el republicano prestara juramento al cargo y firmara cerca de un centenar de órdenes ejecutivas, algunas de las cuales afectan directamente a estos dos grupos de población.

🇺🇸 | La obispa Mariann Budde les llama la atención a Trump y a Vance en la iglesia: «La gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Señor Presidente, le pido que tenga piedad de aquellos cuyos hijos temen que sus padres sean arrebatados».

pic.twitter.com/gncIVA4zlV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 21, 2025

Este mismo martes, el presidente ha autorizado a las fuerzas del orden federales arrestar a migrantes irregulares y llevar a cabo operaciones policiales en lugares considerados sensibles, como iglesias, hospitales o colegios. Asimismo, sus decretos incluyen eliminar la concesión de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, suspender todas las llegadas de solicitantes de asilo y la declaración del estado de emergencia en la frontera sur con México. Respecto a las personas LGTBI, Donald Trump ha firmado un decreto proclamando que su Gobierno solo reconoce dos sexos, masculino y femenino, y otro en el que pone fin a los programas «radicales y derrochadores» de diversidad, equidad e inclusión dentro de las agencias federales, y ha eliminado los recursos de las páginas web gubernamentales.

Al ser preguntado por el sermón de la obispa a su regreso a la Casa Blanca, Trump ha señalado que «no fue muy emocionante». «No pienso que haya sido un buen servicio, no. Podrían haberlo hecho mucho mejor», ha considerado. La obispa, en declaraciones a CNN, ha señalado que, si bien la reacción del presidente a sus palabras fue respetuosa, «algunos de los otros comentarios» que ha recibido «no han sido tan amables». «Y una de las cosas que intentaba transmitir es que podemos mantener estas conversaciones de forma respetuosa», ha agregado.

Más tarde el presidente de Estados Unidos exigió que la obispa le pida disculpas al «público» asistente por haberle pedido desde el púlpito misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBI. En un mensaje colgado en su red Truth Social acusó de ser una anti-trumpista radical. Las cámaras registraron la cara de desagrado que puso el presidente al escuchar a la oficiante de la ceremonia de oración celebrada en la Catedral Nacional de Washington el martes pedir compasión con los inmigrantes que Trump quiere devolver a sus países. «La llamada obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump», escribió Trump en su plataforma. «Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente», agregó.