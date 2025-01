El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en una entrevista publicada en la prensa polaca este jueves que «Europa, sin el ejército ucraniano, no podrá hacer frente al ejército ruso, porque es más numeroso» y además «Rusia tiene más armas, más gente y es más cruel que los europeos».

En una entrevista especial concedida a los medios de comunicación polacos 'Onet', 'TVN24', 'Rzeczpospolita' y 'Krytyka Polityczna', el presidente ucraniano, que visitó Varsovia el miércoles, subrayó la necesidad de que la Unión Europea (UE) aumente su producción de armas para apoyar a Ucrania y también para fortalecer su propia defensa. «La UE debe ser tres veces más pragmática y triplicar su producción [de armas]. Hay que producir para ayudar a Ucrania, pero también hay que producir más para uno mismo, para que los rusos sepan que Europa tiene más, que Europa pueda oponerse a ellos», declaró Zelenski.

«Hay que adelantarse a (Vladímir) Putin», enfatizó el presidente ucraniano al referirse al jefe de Estado ruso. El presidente ucraniano también se refirió a las negociaciones de paz y aseguró que Ucrania no mantiene actualmente ninguna negociación con Rusia, ni siquiera en secreto. «Por supuesto, cualquier acuerdo con los rusos no puede realizarse sin Ucrania. Y es por eso que Ucrania reaccionaremos enérgicamente si algún país negocia con Rusia a nuestras espaldas», enfatizó Zelenski.

El presidente de Ucrania insistió en que Ucrania necesita garantías de seguridad antes de iniciar cualquier negociación. «Siempre pregunto qué garantías de seguridad existen, porque podemos hablar de un alto el fuego y de esta manera simplemente permitiríamos que los rusos se preparasen para otra agresión», señaló. En la entrevista, el líder ucraniano también habló sobre las dificultades que enfrenta Ucrania en el campo de batalla y reconoció que las fuerzas ucranianas son «más débiles» en algunos momentos, pero destacó que están infligiendo grandes pérdidas al enemigo.

El presidente ucraniano también abordó la cuestión de las relaciones entre Ucrania y Polonia y, aunque reconoció que ha habido «diferentes cuestiones históricas» entre los dos países, afirmó que las relaciones actuales son «las más sólidas de la historia». En referencia a unas recientes declaraciones del candidato conservador a la presidencia polaca, Karol Nawrocki, en las que éste afirmó no ver «sitio para Ucrania ni en la OTAN ni en la UE», Zelenski replicó que «si Ucrania no está en la UE ni en la OTAN, si Ucrania no tiene una garantía de seguridad, entonces el señor Nawrocki debería empezar a hacer ejercicio». «Porque puede resultar que tenga que tomar las armas», concluyó.