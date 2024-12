El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los aliados a acelerar el gasto militar y cambiar a una «mentalidad de guerra», a fin de evitar en su territorio otro conflicto como el que vive Ucrania por la invasión rusa. «Lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir aquí también (…). Es hora de cambiar a una mentalidad de guerra. Y recargar rápido nuestra producción de defensa y el gasto en defensa», advirtió Rutte durante una conferencia organizada por el centro de estudios Carnegie Europe.

En concreto Rutte ha advertido este jueves de que los aliados de la OTAN tendrán que disparar el gasto militar e invertir el 4 % del PIB a la partida de Defensa si no invierten más en innovación militar y realizan compras conjuntas de armamento. Actualmente España está a la cola del club atlántico con el 1,28 % del PIB dedicado a este uso y la previsión de llegar al listón mencionado en 2029.

«Creo que tendremos que gastar mucho más», ha explicado, indicando que el 2 % es insuficiente ante las exigencias de seguridad a las que se enfrenta la OTAN con la amenaza que representan Rusia y China, aunque, en todo caso, ha evitado todavía concretar cual es su propuesta de objetivo de gasto. Antes de fijar una nueva cifra de gasto tiene que haber más consultas entre aliados, ha apuntado Rutte, quien ha dicho que se tiene que tener en cuenta los objetivos de inversión en capacidades militares e innovación, para evitar que el objetivo que se marque sea demasiado «simplista».

En todo caso, el ex primer ministro neerlandés ha incidido en que los miembros de la OTAN tienen que «gastar mejor» para reforzar sus defensas, ya que si no logra invertir de forma conjunta y aumentar la innovación se verán abocados a disparar su gasto. «Si solo gastamos mas y no gastamos mejor tendremos que ir al menos al 4 % de gasto», ha reflexionado.

Sobre la controversia que supone en algunos países elevar el gasto militar, Rutte ha señalado que corresponde a los líderes políticos adoptar medidas para priorizar la Defensa porque, aunque pueda ser «duro o arriesgado» resulta «esencial» en el largo plazo. Así las cosas, ha considerado que hay «margen de maniobra» en las cuentas públicas teniendo en cuenta que muchos aliados de la OTAN dedican el 25 % de su gasto a pensiones o sanidad, tras considerar que elevar el gasto militar representa «una mínima parte» de estas partidas.