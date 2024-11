El protagonista de 'Aquaman', el estadounidense Jason Momoa, y el cantante británico Chris Martin, de la banda Cold Play, expresaron su apoyo a las marchas de los maoríes en Nueva Zelanda (Aotearoa) contra una ley que consideran que les restará derechos.

En un mensaje en Instagram, Momoa pidió este lunes a sus más de 16,7 millones de seguidores que apoyen una petición contra una propuesta de ley que pretende modificar el tratado neozelandés con los maoríes y que ha sido presentada por la coalición gubernamental conservadora. «Nuestros 'whānau' (familiares) maoríes de Aotearoa necesitan nuestra ayuda. Por favor, sigue el enlace en mi biografía y firma la petición para oponerse al Proyecto de Ley de Principios del Tratado», escribió Momoa junto con un vídeo de un 'haka', la tradicional danza maorí popularizada por el equipo de rugby neozelandés. «Están luchando por sus derechos, su cultura y las generaciones venideras», agregó el actor hawaiano, que se encuentra en Nueva Zelanda para el rodaje de una película.

El sábado pasado, Chris Martin dijo en un concierto en Auckland ante miles de espectadores que no quería ser «demasiado polémico», pero que «la relación de Nueva Zelanda con sus pueblos indígenas es muy inspiradora y no me gustaría que retrocediera», en referencia al proyecto de ley. «No tengáis miedo de ser los líderes mundiales en cómo tratáis a la gente. Así que gracias por ese ejemplo de amabilidad que habéis dado», de acuerdo al mensaje de Martin divulgado en las redes sociales y citado hoy por el diario New Zealand Herald.

Los diputados del Partido Maorí de Nueva Zelanda se enfrentan con una haka en el Parlamento cuando intentan recortar los derechos del pueblo maorí.

pic.twitter.com/9J8cJBPnLq — Cabronazi (@Cabronazi) November 14, 2024

Los apoyos se producen mientras que miles de manifestantes, algunos con trajes tradicionales maoríes, participan en la marcha ¡Hīkoi mō te Tiriti! que tiene previsto llegar mañana al Parlamento de Wellington, según un comunicado de la Policía neozelandesa. El convoy de manifestantes partió el pasado 11 de noviembre desde el cabo Reinga (Te Rerenga Wairua), el punto más septentrional de la Isla Norte y uno de los lugares más emblemáticos para los maoríes.

Los manifestantes protestan contra el polémico proyecto de ley para reinterpretar los principios del Tratado de Waitangi, firmado en 1840, poco antes de que Nueva Zelanda pasara a formar parte del imperio británico, para regular las relaciones entre la Corona y los maoríes. El ministro de Justicia, David Seymour, del partido ultraliberal ACT e impulsor de la propuesta, cree que el tratado otorga más privilegios a los maoríes y quiere garantizar la igualdad de todos ante la ley.

Sin embargo, sus críticos afirman que los maoríes, que representan el 20 % de los 5 millones de habitantes en el país, sufren discriminación generalizada, así como tasas desproporcionadas de pobreza, encarcelamiento, enfermedades y abusos domésticos. El proyecto de ley, aprobado ya en una primera ronda de votación en el Parlamento, está siendo analizado por un comité de justicia del Legislativo y, de pasar todos los trámites, tiene que ser sometido a referéndum antes de entrar en vigor.