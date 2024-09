Ryan Wesley Routh, acusado este lunes de varios cargos relacionados con un posible atentado contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), el segundo contra el candidato en dos meses, había votado por el republicano en 2016, pero estaba «decepcionado» de su mandato.

El sospechoso, de 58 años, fue arrestado la tarde del domingo en West Palm Beach (Florida), después de que se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el exmandatario armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

Tras ser detectado por el Servicio Secreto, que le disparó, el hombre logró huir en un vehículo, aunque fue detenido poco después en una carretera cercana. Routh fue acusado este lunes en una corte de Florida de dos cargos federales por poseer un arma de fuego, pese a ser un criminal convicto, y poseer varias armas con los números de serie borrados.

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que no descartan añadir otros cargos según avance la investigación. En un mensaje en su cuenta de X, Routh dijo en 2020 que había votado por Trump en la elección de 2016 pero que su mandato le había decepcionado.

«Yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que cuando era candidato, pero todos estábamos muy decepcionados y parece que estás empeorando... Me alegraré cuando te vayas», escribió entonces.

Routh votó por los demócratas en las elecciones primarias de 2024 en Carolina del Norte, donde nació, y votó en persona, según datos de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte citados por CBS. Su dirección más reciente figura en Hawai, donde es dueño de una empresa de construcción, pero pasó la mayor parte de su vida en Carolina del Norte, donde nació y fue a la universidad.

En sus redes sociales también se ha mostrado a favor de Ucrania en su guerra contra Rusia. Incluso viajó a ese país en 2022 para enrolarse y ayudar al ejército en la guerra pero, según explicó en sus redes sociales, su edad no le permitió cumplir los requisitos.

No obstante, animó a estadounidenses a unirse al ejército de Ucrania en entrevistas con varios medios, entre ellos CBS, EFE y The New York Times. Routh tiene un historial criminal bastante extenso. En 2002, según registros judiciales a los que han accedido varios medios, fue condenado por posesión de una ametralladora completamente automática.

Los registros también muestran condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada y atropello y fuga. Según NBC, se han presentado más de un centenar de cargos criminales contra Ryan Routh en Carolina del Norte.

El hijo del detenido, de 25 años, dijo este domingo a CNN que no es propio de su padre «hacer algo loco y mucho menos violento». «No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado», dijo al medio.

En el tribunal, Routh dijo este lunes que no tiene ahorros, que los únicos bienes que posee son dos camiones que ahora mismo están en Hawai y que recibe unos 3.000 dólares mensuales de ingresos.

Routh deberá presentarse, nuevamente, en la corte el próximo 23 de septiembre para su audiencia de fianza, y el 30 de septiembre para la de lectura de cargos.

Trump ha sufrido en poco más de dos meses dos intentos de asesinato. El pasado 13 de julio Thomas Mathew Crooks, de apenas 20 años, fue abatido por agentes del Servicio Secreto de EE.UU. segundos después de disparar alrededor de ocho tiros al presidente cuando participaba en un mitin en Pensilvania. Crooks usó un rifle tipo AR-15 adquirido por su padre de manera totalmente legal.