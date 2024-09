El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó este martes que todavía no se ha alcanzado un alto el fuego en la Franja de Gaza porque la «intransigencia» de Israel «va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias». «Casi lo logramos, pero no lo logramos (la tregua). ¿Por qué? Muy sencillo, porque quienes libran la guerra no tienen ningún interés en ponerle fin. Están fingiendo, cada vez menos, porque su intransigencia va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias», denunció Borrell en una rueda de prensa en El Cairo.

El diplomático español advirtió de que «las violaciones flagrantes del derecho internacional siguen siendo ignoradas» por Israel, al tiempo que recordó que la UE ha apoyado «incondicionalmente» los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza, algo que «se ha anunciado tantas veces» sin éxito. «Si se amenaza a instituciones como la Corte Penal Internacional (CPI), si se ignoran totalmente los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entonces, ¿cuál es la solución y en quién podemos confiar?», se preguntó Borrell. Noticias relacionadas Al menos 40 palestinos muertos en un ataque de Israel contra una zona humanitaria del sur Más noticias relacionadas Asimismo, indicó que la UE no escatimará en apoyar un alto el fuego, que deberá estar acompañado de una «solución política» al histórico conflicto, la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de garantizar el apoyo humanitario necesario a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. En este sentido, indicó que «hay que poner en marcha un proceso» para implementar la solución de los dos Estados -que contempla la creación de un Estado palestino independiente-, además de «ver qué tipo de presión ejercer sobre los que no quieren esta solución», dijo en referencia al Gobierno israelí del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Borrell inició el lunes una gira por Oriente Medio que le llevó al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto y que sigue cerrado desde el pasado mayo, cuando Israel invadió la localidad homónima palestina y tomó el control de la divisoria con la península del Sinaí. Asimismo, también se reunió en El Cairo con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, quien le subrayó la responsabilidad que recae sobre la comunidad internacional y la UE de «ejercer una intensa presión para alcanzar un acuerdo que pondría fin a la guerra en curso» en Gaza. En esta gira también participará en una reunión de la Liga Árabe en la capital egipcia y, posteriormente, viajará al Líbano, escenario de una creciente tensión por el intercambio de fuego entre el grupo chií Hizbulá e Israel.