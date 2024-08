El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha vuelto a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y ha advertido de que, en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, este país «puede entrar en una grave crisis». «Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra», ha manifestado Borrell, quien ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación con motivo del curso 'Quo Vadis Europa?' que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

El jefe de la diplomacia europea ve «claro» que Maduro «se niega a enseñar las actas». «Ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido», ha agregado. Y ha abundado en que «si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados». «Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo: Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y, por el momento, no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición», ha incidido, aludiendo a que la oposición venezolana ha conseguido reunir «el 80 % o más» de las actas y dan un resultado «radicalmente distinto del que pregona Maduro».

Además, Borrell ha tildado del «colmo del sarcasmo» que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que «le defienda». «No sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales», ha señalado. El alto representante ha llamado a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque ha agregado que hay más de 2.000 personas detenidas y «la represión se acentúa», y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados.

Preguntado por las negociaciones, ha explicado que siguen en curso e, «incluso, algún país latinoamericano ha propuesto repetir elecciones y compartir el poder entre el Gobierno y oposición». «No sé cómo se hace eso, pero no se hará nada, seguramente, hasta que el Tribunal no hable», ha apostillado.