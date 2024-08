Trump pone en duda que Kamala Harris sea negra y sugiere que es una estrategia para conseguir votos

El candidato presidencial del Partido Republicano de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este miércoles que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, «de repente se volvió negra» como estrategia para conseguir el voto de la comunidad afroamericana del país. «Ella siempre tuvo ascendencia india y solo promovía esa ascendencia. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra», ha declarado durante una convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. Trump ha aseverado que respeta «a cualquiera de los dos», pero no a Harris, porque «fue india al principio y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra». «Creo que alguien debería investigar eso», ha agregado. Además, ha aprovechado su intervención para insultar a varios de los periodistas, de los que dijo que habían sido «muy groseros».

Harris ha reaccionado a las declaraciones del magnate durante un evento en Houston diciendo que se trata «del mismo show de siempre», caracterizado por «división» y «faltas de respeto», y ha agregado que «el pueblo estadounidense merece algo mejor». «Estados Unidos merece un líder que diga la verdad. Un líder que no responda a la hostilidad y la ira con la confrontación con los hechos. Merecemos un líder que entienda que nuestras diferencias no nos dividen. Son una fuente esencial de nuestra fuerza», ha manifestado. Antes de su intervención y tras la polémica suscitada, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha calificado los comentarios de Trump de «repulsivos» e «insultantes»: «Como persona de color, como mujer negra que está en esta posición, de pie frente a ustedes en este podio, detrás de este atril, lo que él acaba de decir, lo que me acaban de leer, es repulsivo. Es insultante y, ya saben, nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica», ha expresado durante una rueda de prensa. «No es el derecho de ninguno. Son las decisiones propias de cada uno. Solamente ella puede hablar de su experiencia. Solamente ella puede hacerlo. Y creo que es insultante para cualquier, independientemente de si es un expresidente, es insultante. Tenemos que tener un poco de respeto en su nombre. Es la vicepresidenta de Estados Unidos», ha remarcado. Harris, que nació en Oackland (California), se convirtió en 2020 en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos. También fue la primera afroamericana y la primera de ascendencia india en ese cargo. Su padre, Donald Harris, es de nacionalidad jamaicana, y su madre, Shyamala Gopalan, de nacionalidad india. Ahora es la favorita para sustituir al presidente, Joe Biden, como aspirante presidencial del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Estas declaraciones de Trump recuerdan comentarios similares contra rivales políticos negros, incluidos aquellos en los que impulsó la falsa teoría conspirativa sobre el lugar de nacimiento del expresidente Barack Obama, insistiendo en que no nació en Estados Unidos.