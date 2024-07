El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump ha celebrado este sábado en Michigan un mitin en el que es su primer acto de campaña desde el intento de asesinato del pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania. «La semana pasada recibí una bala por la democracia», ha defendido durante su intervención. En el evento, Trump ha acusado al partido demócrata de utilizar su 'Proyecto 2025' para desinformar contra él: «Siguen diciendo que es una amenaza para la democracia. Yo digo: '¿Qué demonios he hecho yo por la democracia? La semana pasada recibí un balazo por la democracia», ha señalado en unas declaraciones recogidas por ABC News.

Según la misma cadena, el candidato presidencial ha sugerido que las elecciones podrían ser «robadas de nuevo», como ya defendiera sobre los resultados de los comicios de 2020. «La última vez pasaron cosas malas. No vamos a dejar que ocurran esta vez, ha asegurado. Además, el republicano se ha referido a la crisis abierta dentro de las filas del partido demócrata, donde cada vez más voces están pidiendo que su candidato, Joe Biden, se retire de la carrera presidencial.

En este sentido, también ha acusado al partido demócrata de intentar «anular los resultados de las primarias de su propio partido para eliminar al corrupto Joe Biden de la papeleta». «No podría pasarle a un tipo más agradable», bromeó en alusión al mandatario estadounidense, en un discurso recogido por la agencia de noticias Bloomberg. En una intervención que ha durado dos horas, el exmandatario ha apelado a sus seguidores, a quienes ha prometido que »nunca dejará de trabajar para ofrecer un futuro magnífico a nuestro pueblo«. »Ahora avanzamos como un solo movimiento. Estamos más unidos y decididos que nunca (...). Y juntos, lucharemos, lucharemos, lucharemos, ¿verdad? Y ganaremos, ganaremos, ganaremos«, ha asegurado, a lo que una multitud ha respondido cantando »lucha, lucha, lucha«.

Este acto ha tenido lugar apenas una semana después de que Donald Trump sufriese un intento de asesinato durante otro evento en Butler, Pensilvania, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad en un recinto donde la pista y los 12.000 asientos del estadio estaban ocupados »casi« al completo, según la citada agencia. Asimismo, se trata del primer mitin celebrado desde que el pasado lunes el senador por Ohio James David Vance fuese nombrado por Trump como candidato a la vicepresidencia.

Vance se ha subido al escenario para presentar al expresidente, de quien ha elogiado sus cuatro años de mandato. »Sabía instintivamente lo que este país necesitaba y cómo poner en primer lugar los intereses de sus ciudadanos«, ha declarado en una intervención recogida por la CNN. Además, ha cargado contra su rival, Kamala Harris, a quien ha acusado de no haber hecho nada por el país salvo »cobrar el cheque«. »A la vicepresidenta no le gusto. Dijo algo así como que yo no tengo lealtad a este país. Bueno, no sé Kamala, yo serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y construí un negocio. ¿Qué demonios has hecho tú aparte de cobrar el cheque?«, le ha espetado.

El candidato a vicepresidetne ha ironizado con el hecho de que los republicanos sean tildados de »radicales«, preguntando qué hay de radical en fabricar más bienes en Estados Unidos en lugar de en el extranjero, no involucrarse en conflictos extranjeros porque »a veces no es asunto nuestro« y asegurar la frontera sur de Estados Unidos para detener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas. »Queremos una América que funcione para los estadounidenses, y la única manera de hacerlo es reelegir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos«, ha manifestado entre vítores de la multitud, al tiempo que ha asegurado que hará »todo lo que pueda".