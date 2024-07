La OMS y UNICEF señalan que 14,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna en 2023

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han informado que 14,5 millones de niños en todo el mundo no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) -utilizada como marcador mundial de la cobertura de inmunización- durante el año 2023, lo que supone un aumento de los llamados niños de 'dosis cero' en comparación con 2022, cuando la cifra fue de 13,9 millones.

"Esto pone en peligro la vida de los niños más vulnerables. Las cifras de 2023 y 2022 siguen siendo superiores a las que se alcanzaron en 2019 con 12,8 millones de niños. Así que ni siquiera hemos vuelto al nivel de antes de la pandemia", ha informado la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Katherine O'Brien, durante la presentación de la cobertura nacional de inmunización (WUENIC), que proporciona el conjunto de datos más grande del mundo sobre las tendencias de la cobertura de inmunización para 14 antígenos en 195 Estados miembros de la OMS y UNICEF.

La vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) se utiliza como marcador mundial de la cobertura de inmunización. De ahí, que UNICEF y la OMS consideren que si no han recibido ninguna dosis de DTP, la más básica, tampoco lo han hecho de otro tipo de vacunas. En este sentido, el informe señala que Nigeria (2,1 millones), India (1,6 millones) y Etiopía (917.00) son los países con más niños 'dosis cero'.

Durante el año 2023, el 84 por ciento de los niños de todo el mundo -108 millones- recibió tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, el mismo valor que en 2022, lejos del objetivo del 90 por ciento que se marca la agenda de inmunización para el año 2030.

"La cobertura mundial de inmunización aún no se ha recuperado totalmente del retroceso histórico que vimos durante el transcurso de la pandemia. De hecho, en 2023, la mejora de la cobertura se ha estancado en comparación con 2022. Hay demasiados países que no están viendo mejoras, y aún menos han reforzado realmente su programa yendo más allá de lo que ya se había logrado en 2019", ha destacado O'Brien.

Además, 6,5 millones de niños en 2023 no recibieron la segunda o tercera dosis de DTP. "Así que, en total, tanto los niños sin dosis como estos niños subinmunizados llegan hasta lo 21 millones en 2023. Esta cifra supone 2,7 millones más que antes de la pandemia, cuando había 18,5 millones", ha manifestado O'Brien.

En este sentido, la experta ha señalado que el 55 por ciento de estos pequeños vive en países afectados por conflictos o que tienen un entorno vulnerable. "Los niños que viven en esos entornos también carecen de seguridad, nutrición y atención sanitaria, y lo más probable es que, como consecuencia de todo ello, mueran de una enfermedad prevenible mediante vacunación", ha lamentado la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS.

NÚMEROS SIMILARES EN COBERTURA DE SARAMPIÓN

Por su parte, el director asociado de Salud y Jefe Mundial de Inmunización de UNICEF, Ephrem T Lemango, ha informado de que en 2023 se confirmarán más de 300.000 casos de sarampión en todo el mundo, lo que supone casi triplicar la cifra de 2022.

"En 2023, de nuevo, solo el 83 por ciento de los niños recibieron su primera dosis de vacuna contra el sarampión, aunque la cobertura de la segunda dosis ha mejorado ligeramente desde 2022, alcanzando alrededor del 74 por ciento. Necesitamos dos dosis de vacunas contra el sarampión para una protección completa, llegando hasta el 95 por ciento", ha explicado.

En concreto, 22,2 millones de niños no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, mientras que 12,3 millones no recibieron la segunda, lo que hace que un total de 34,6 millones no tengan la pauta completa.

"Esta cifra sigue siendo demasiado baja para prevenir brotes y alcanzar los objetivos de eliminación. Resulta alarmante que casi tres de cada cuatro niños vivan en lugares con el mayor riesgo de brotes de sarampión. En los últimos cinco años, unos 103 países con una cobertura vacunal inadecuada sufrieron brotes de sarampión, lo que contrasta claramente con los 91 países restantes", ha destacado Lemango.

DATOS POSITIVOS

Pese al incremento mundial, en África, el número de niños 'dosis cero' disminuyó en 2023 en comparación con 2022. Así, hubo 6,7 millones de niños con 'dosis cero' en la región de África en comparación con 2022, cuando hubo 7,3 millones. "Además, la región africana experimentó un aumento del 1 por ciento en esa tercera dosis de DTP", ha añadido O'Brien.

Además, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), aumentó el pasado año. "El 27 por ciento de las niñas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el VPH. Esto supone un aumento del 7 por ciento en comparación con el año anterior. Y este aumento fue impulsado en gran medida por introducciones realmente fuertes de la vacuna contra el VPH en países grandes", ha subryado O'Brien.

Entre estos países se encuentran Bangladesh, Indonesia y Nigeria, que recibieron el apoyo de Gavi, la Alianza para las Vacunas.