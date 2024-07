La Embajada de China en la Unión Europea pidió a la OTAN que «abandone la mentalidad de guerra fría», después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticase a Pekín por «apuntalar la economía de guerra rusa» contra Ucrania y «facilitar el mayor conflicto reciente en Europa».

El portavoz de la misión diplomática en Bruselas aseguró en un comunicado publicado en la página web de la Embajada que China «no es responsable de la crisis en Ucrania y ha reiterado su compromiso con la promoción del diálogo y la búsqueda de una solución política, una postura que ha recibido el respaldo de la comunidad internacional». La Embajada indicó que China cuenta con una política de «no proporcionar armas letales a ninguna de las partes en conflicto y de ejercer un control estricto sobre la exportación de bienes de doble uso, incluidos los drones civiles».

Además, sostuvo que «el flujo comercial normal entre China y Rusia no tiene como objetivo a terceros y no debe ser objeto de interrupciones o coacciones». China instó a la OTAN a «escuchar atentamente a la comunidad internacional y a prestar atención a las voces justas», en lugar de «buscar chivos expiatorios». «La OTAN debería reflexionar sobre sí misma y tomar acciones reales para desescalar la situación y resolver el problema», recalca el comunicado. La representación diplomática subrayó además que Asia Pacífico es una «zona destinada al desarrollo pacífico y no un campo de lucha para la competencia geopolítica».

El comunicado pide a la Alianza que se ciña a su «naturaleza defensiva y regional» y que «no se convierta en un factor de perturbación de la paz y la estabilidad» en Asia Pacífico. La Embajada aconsejó a la OTAN que deje de «exagerar la supuesta amenaza china» y «provocar confrontaciones y rivalidades», y que «haga más para contribuir a la paz y la estabilidad mundiales».

Stoltenberg expresó de parte de los líderes de la Alianza, reunidos en Washington, que «China no puede facilitar el mayor conflicto en Europa en la historia reciente sin que eso afecte negativamente sus intereses y su reputación», no obstante, no ahondó en detalles al ser preguntado por las repercusiones. Desde el comienzo del conflicto, China ha asumido una posición ambigua con respecto a la guerra en Ucrania, desde la cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y respeto para las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en referencia a Rusia.